ZELENI ZIDOVI I JELKA DO PLAFONA! Zavirite u dom naše pevačice: Retko ko bi se usudio da ovako dekoriše dnevnu sobu (FOTO)

Pevačica Indi Aradinović (39) podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu kako izgleda njen stan u prazničnom ruhu.

Pored bogato ukrašene jelke, pažnju su privukli i neobični detalji enterijera, poput smaragdno zelenog dvoseda i zidova u zlatnim i mint nijansama.

Taj detalj posebno se komentarisao na društvenim mrežama, budući da je retko videti zidove u tim nijansama. Kako se jasno vidi na slici, jedan zid je u zlatnim nijansama, dok je zid iznad pomenutog dvoseda zlatno-zeleni, ali u svetlijoj nijansi koja je bliža "mint" nijansi.Pevačica je iskoristila priliku i da pozira pored jelke, koju je pokazala pratiocima, pa su komplimenti na račun toga kako se potrudila stizali sa svih strana.

Otkrila sve o pesmi "Afrika"

Inače, Indi je nedavno govorila o odnosu sa kompozitorom Zoranom Marjanovićem, te i o pesmama koje je davao drugim pevačicama.

- Pesma "Afrika" je rađena baš za mene, moram to da kažem. Zoran Marjanović je na kraju tu pesmu dao Sandri Africi, a pre dve godine mi je priznao da me je na taj način kaznio. Tako mi je on sam rekao - objasnila je Indi za Republiku.

