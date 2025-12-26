NEZABORAVNI MUZIČKI SPEKTAKL ZA DOČEK NOVE 2026. NA TV PINK: Najveće zvezde i najbolja zabava uz Pinkovo novogodišnje veselje! (FOTO+VIDEO)

Budite tradicionalno uz Pinkovo novogodišnje veselje 31. decembra jer Pink donosi novogodišnji muzički maraton koji spaja legende i nove zvezde u noći punoj emocija i hitova.

TV Pink i ove godine priprema spektakularno izdanje svog najgledanijeg programa — tradicionalnog „Pinkovog novogodišnjeg veselja“, koje će gledaoci moći da prate 31. decembra. U najluđoj noći ugodini, televizijski studio će se pretvoriti u najveću muzičku scenu pravog balkanskog dočeka, gde će selegende narodne muzike, ali i najtraženiji savremeni izvođači smenjivati u nastupima koji obećavaju nezaboravnu atmosferu, najveće hitove i pravu proslavu uz koju gledaoci neće prestati da pevaju i igraju do ranih jutarnjih časova.

Spremite se da zajedno dočekamo 2026. godinu uz nastupe najvećih muzičkih zvezda, među kojima su: Jelena Karleuša, Mina Kostić, Halid Muslimovic, Goga Sekulić, Ćana, Mitar Mirić, Vera Matović, SlobaRadanović, Srećko Krečar, Milica Jokić, Bađi, Nermin Handžić, Viki Miljković, Đani, Snežana Đurišić, UrošŽivković, Darko Lazić, Bane Bojanić, Zorana Mićanović, Tamara Milutinović, Radiša Urošević, OsmanHadžić, Rada Manojlović, Sanja Vučić, Ferid Avdić, Amar Gile, Nadica Ademov, Miša Laguna, JelenaGerbec, Peđa Vujić, Vanja Lakatoš, Lupka Stević, Peca Petaković, Nada Topčagić, Jovana Tipšin, OljaKarleuša, Saša Katančić, Dijamanti Bend, Srećko Krečar, Gastoz, Ivana Šašić, Samo Bob, Nadežda Biljić,Vanja Mijatović. Sve trubače na bini, pratio je orkestar Borka Radivojevića.

Osim legendarnih hitova narodne i zabavne muzike, svaki pevač izvešće i nekoliko svojih pesama, koje sutrenutno veoma slušane i popularne. Ovaj zvezdani muzički maraton spaja tradicionalne folk hitove,moderne zabavne ritmove i omiljene hitove regiona, uz energiju zbog koje će novogodišnja noć ostatiurezana u sećanja publike svih generacija.

Uz sve izvođače, na sceni će u novogodišnjoj noći biti i članovi kulturno-umetničkih društava, kao i plesači Teatra Odeon – a tu je i nezaobilazni trubački orkestar.

Budite i ovog puta uz TV Pink i Pinkovo novogodišnje narodno veselje u sredu 31. decembra i uđite u 2026. godinu uz najbolju muziku, najveće zvezde na ovim prostorima i atmosferu koja se pamti.

Autor: S.Paunović