TRUDNA GLUMICA TEODORA BJELICA! Bivša devojka Igora Kojića čeka svoje prvo dete sa hrvatskim fudbalerom! (FOTO)

Mlada glumica Teodora Bjelica, ćerka poznate glumice Gordane Bjelice, i njen suprug, hrvatski fudbaler Karlo Muhar, uskoro će postati roditelji.

Par, koji je prošle godine izgovorio sudbonosno "da" na tajnom venčanju, sada s nestrpljenjem iščekuje dolazak prinove.

Teodora Bjelica, iako poznata po diskretnom privatnom životu, izazvala je pažnju javnosti kada je otkrila detalje svog venčanja sa Karlom Muharom. Njihova ljubavna priča, koja spaja svet umetnosti i sporta, sada dobija novu dimenziju dolaskom bebe, što je obradovalo njihove fanove i porodicu.

Teodora i Karlo venčali su se 19. marta 2022. godine na tajnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti. Tek mesec dana kasnije, glumica je na društvenim mrežama podelila fotografije sa venčanja, uz emotivne trenutke poput zajedničkog pevanja u automobilu uz pesmu Bruna Marsa „Marry You“.

Imala venčanje kao iz bajke

Podsetimo, Teodora Bjelica, ćerka Gordane Bjelice, udala se u martu prošle godine za mlađeg fudbalera iz Hrvatske Karla Muhara. Bila je tada blistala u beloj venčanici sa spuštenim bretelama, a snimci gala veselja završili su na društvenim mrežama.

