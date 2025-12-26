HALJINA BEZ BRUSHALTERA, A DEKOLTE BUKTI! Džejlu Ramović niste videli u ovakvom izdanju: Snimkom zapalila mreže (FOTO)

Pevačica Džejla Ramović sve je iznenadila snimkom koji je objavila na društvenim mrežama, a na kom se vidi da je u izazovnoj crvenoj haljini bez brushaltera.

Pevačica je naime, pozirala sa vezanom kosom, a mnogi su bili iznenađeni, budući da je retko viđamo u ovakvim izdanjima.

- Svaka ti čast Džejla! Predivna je haljina, a predivna si ti pre svega! Uvek ovako da se oblačiš - napisala je jedna gospođa.

Oglasila se posle vesti da je privedena u MakedonijiInače, Džejla je nedavno bila u žiži javnosti nakon što je privedena u Makedoniji.

Kako se pričalo da nije bilo radne dozvole, ona se oglasila, te je pojasnila šta se zapravo desilo.

- Želim da naglasim da su sa moje strane i strane mog benda svi potrebni dokumenti i dozvole za nastup u Kičevu bili uredno pripremljeni i dostavljeni organizatoru, uz potpunu proceduru koju redovno poštujemo pri svakom dolasku u Severnu Makedoniju.

Organizator nas je uverio da je pribavio sve preostale dozvole za održavanje nastupa u skladu sa ugovorom koji imamo.

Autor: M.K.