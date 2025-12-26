AKTUELNO

Domaći

KAKVA JE OVO LJUBAV: Ceca objavila fotografiju zeta Gudelja i unuka Željka sa novogodišnjeg vašara u Beogradu, pa uputila emotivne reči (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ceca Ražnatović podelila je zajedničku fotografiju zeta Nemanje Gudelja i unuka Željka Ražnatovića dok su uživali na Novogodišnjem vašaru u Beogradu. Najveća balkanska zvezda nije krila sreću.

Naime, Ceca Ražnatović je na Instagramu podelila fotografiju Nemanje Gudelja i malog Željka. Fudbaler ga je zagrlio, a mali Željko nije skidao osmeh.

Oni su uživali porodično na Novogodišnjem vašaru u Beogradu, a malo Željko je u ruci nosi i šećernu vunu.

- Neca i Željko, kakva je ovo ljubav, napisala je Ceca.

Foto: Instagram.com

Anastasija i Nemanja uživali na vašaru

Anastasija Ražnatović pre nekoliko dana stigla je u Srbiju kako bi u porodičnom domu Ražnatovića proslavila devojačku krsnu slavu Svetog Nikolu. Ekipa portala Pink.rs usnimila je Anastasiju sa svojim suprugom fudbalerom Nemanjom Gudeljem na Novogodišnjem vašaru u Beogradu.

Foto: Instagram.com/Pink.rs

Dok je Nemanja Gudelj sa malim Željkom otišao na vožnju čuvenom Balerinom, Anastasija Ražnatović ih je čekala. Na sebi je imala crveni džemper i široke pantalone, a nema sumnje da su uživali u novogodišnjoj atmosferi u Srbiji.

Autor: M.K.

#Anastasija Ražnatović

#Nemanja Gudelj

#Svetlana Ceca Ražnatović

#Željko Ražnatović

