MARIJU ŠERIFOVIĆ NAPALA OBOŽAVATELJKA U RESTORANU: Pevačica zadobila povrede, hitno joj ukazana lekarska pomoć

Pevačica Marija Šerifović tek sada je otkrila da ju je obožavateljka napada u jednom restoranu dok je bila na odmoru. Kako je ispričala incident je rezultirao povredom vratnog pršljena.

Marija Šerifović je ispričala da je želela da ispuni želju svoje obožavateljke, te se na odmoru slikala sa njom u restoranu, a onda je došlo do incidenta.

- Prišla mi je osoba dok sam bila na večeri sa zahtevom da se fotografiše, na šta sam, naravno pristala. Nakon toga, ponovo me je upitala za fotografiju jer joj se nije dopala, na šta sam ponovo pristala. Sledeći zahtev je bio da se fotkam i sa sestrom. Potom smo otišli u disko, koji je bio u okviru tog lokala - započela je Marija, pa dodala:

"Stegla me jako za vrat"

- Osoba mi je ponovo prišla, kada sam pomislila: "Šta sad više još?" Kod osobe sam izazvala bes, pa je nastala gurka. Gurnula je ruku preko mojih prijatelja i obezbeđenja i uhvatila me za vrat. Stegla me je jako iz čega sam se ja izmigoljila, ali sam čula "krc" jak. Nakon toga sam nosila kragnu, jer mi je bio povređen pršljen - ispričala je Marija Šerifović.

Inače, nedavno je Marija Šerifović uputila duhovit, ali iskren apel organizatorima koncerata koje će održati tokom novogodišnjih praznika. Ona će 31. decembra nastupiti u Bihaću, dok je 1. januara očekuje koncert u Kotoru, a oba događaja biće održana na otvorenom.

- Pošto ja 31. decembra pevam doček u Bosni i Hercegovini u Bihaću i 1. januara u Kotoru u Crnoj Gori, naravno na otvorenom, jedan javni apel za sve organizatore da donesu sva drva, kalorifere i smederevce koji postoje. Molim vas, ja nemam kad da budem bolesna, sve što postoji, vi sve stavite, sve što postoji, samo naravno da se ne zapalimo, eto - poručila je Marija, pa dodala:

- Onda ako se desi da kao kocka leda stignem 2. januara u Budvu, tamo mi je kao da sam u drugoj kući medicinsko osoblje da me čeka i sve sile da se ujedine. Onda kada 3. januara stignem kući i onda od 4. januara krenem da hipotetički primam antibiotike, onda ću taman 16. januara biti spremna da krenem na put koji je 17. januara u Italiji. Dobar plan - govorila je Marija.

Autor: M.K.