OGLASILA SE TEODORA BJELICA! Nakon što se saznalo da je trudna, otkrila kako se oseća: To smo čekali...

Mlada glumica Teodora Bjelica i njen suprug, fudbaler Karlo Muhar, uskoro će postati roditelji!

Vest o prinovi obradovala je porodicu i prijatelje, a Teodora se sada oglasila, pa je potvrdila da je u drugom stanju.

Ona kaže da je to sve na šta se sada fokusirala, kao i da joj drugo stanje prija.

- Da, istina je! Trenutno mi je u fokusu moja trudnoća, radujem se toj novoj ulozi, a nakon toga i svakom novom glumačkom projektu jer zaista obožavam svoj posao. Lep pozdrav i srećni praznici - izjavila je glumica.

Prošle godine pravila svadbu

Podsetimo, Teodora Bjelica i Karlo venčali su se 19. marta prošle godine, a njihova ljubavna priča sada dobija novu dimenziju. Par se priprema za dolazak bebe, što će im doneti najveću životnu ulogu - roditeljstvo.

Teodora Bjelica, ćerka Gordane Bjelice, udala se u martu prošle godine za mlađeg fudbalera iz Hrvatske Karla Muhara.Bila je tada blistala u beloj venčanici sa spuštenim bretelama, a snimci gala veselja završili su na društvenim mrežama.

Autor: M.K.