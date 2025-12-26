EVO KO JE PRVI MUŽ MAJE MARIJANE: On se bavi voditeljstvom, a evo i zbog čega su se rastali (FOTO)

Pevačica Maja Marijana se udavala dva puta, a njen prvi suprug bio je poznati TV voditelj Željko Stefanović.

Njihova priča počela je 1994. godine, kada su se upoznali u Stefanovićevoj emisiji na tadašnjem Trećem kanalu.

U brak su stupili 1995. godine, a Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine. Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u sjajnim odnosima.

Fokus njihove postbračne saradnje bila je njihova ćerka Anđela. Prema rečima bivšeg supruga, Anđela je izrasla u uspešnu mladu devojku. Bila je odlična učenica gimnazije, aktivno se bavila sportom i savladala je savršeno engleski i nemački jezik. Anđela je jedno vreme živela sa ocem, ali je redovno održavala kontakt i viđala se sa majkom.

Drugi brak i proširenje porodice

Nakon razvoda od Stefanovića, Maja Marijana je započela novo poglavlje u svom životu. Udala se drugi put za Mladena Šmakića, sa kojim je dobila svoju drugu ćerku, Milicu.

Autor: M.K.