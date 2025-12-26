TUGA! Umro srpski pevač, prijatelji se opraštaju bolnim rečima (FOTO)

O njegovoj, nažalost preranoj smrti javnost su obavestili njegovi prijatelji koji se opraštaju od njega.

Pevač Saša Babić je umro nakon duge i teške bolesti.O njegovoj, nažalost preranoj smrti javnost su obavestili njegovi prijatelji koji se opraštaju od njega.

- Poslednji pozdrav. Nebeska kafana je otvorila vrata za još jednog velikana.Tamo gore su dobili ogromno pojačanje. Iskreno saučešće porodici...

- Velika nam je čast što smo te poznavali, i imali priliku da nagradimo tvoj izuzetan talenat. Jako nam je žao zbog tvog preranog odlaska. Iskreno saučešće porodici. Carstvo ti nebesko divni čoveče.

Naime, pevač Saša Babić je umro 25. decembra nakon borbe sa teškom bolešću, a društvene mreže su prepune poruka koje svedoče o njegovom posvećenom životu muzici i ljudima. Iako je izgubio životnu bitku, Saša Babić će ostati u sećanju svih koji su ga voleli.

Ko je bio Saša Babić?

Njegov muzički put započeo je tiho kada je još kao dete počeo da peva u školskom horu. Vrlo brzo postalo je jasno da Sašin glas ne pripada tišini ili masi. Nakon što se oprobao i kao uspešni bubnjar, Saša Babić je na scenu svoga grada krajem devedesetih godina prošlog veka konačno stupio i kao vokal. Svoju karijeru gradio je tiho, bez buke, bez poziranja, oslanjajući se isključivo na ono najvažnije – emociju koju je nosio u glasu.Kada je bubnjarske palice zamenio mikrofonom, Subotica je dobila pevača koji pesme nije pevao, već ih je živeo. Bez obzira da li je u pitanju bila pop, evergrin, zabavna ili čak i folk muzika, Saša je svojim pevanjem znao da rasplače, ali i da raspleše publiku koja ga je slušala. Brojne generacije pamtiće ga po nastupima na svadbama, rođendanima, u klubovima, na velikim i na malim binama, u trenucima kada smo bili najsrećniji, ali i onda kada nam je muzika bila jedini oslonac.

Posebno mesto u njegovoj karijeri ostalo je zabeleženo 2001. godine, kada je na međunarodnom festivalu u Zrenjaninu nastupio sa pesmom „Nena“, za koju je tekst napisao njegov prijatelj, subotički voditelj Žika Savin, dok je muziku komponovao Viktor Kesler. Tada, kao i mnogo puta kasnije, Saša je „ukrao srca publike“, ne tehnikom pevanja koja je bila besprekorna, već dušom koju je tako nesebično davao. Nakon ove saradnje, prijateljstvo tri subotička barda postalo je još čvršće i trajnije, a krunisano je još jednom pesmom – „Ti“, koju je takođe radio isti trio. Plodonosna saradnja spojila ih je sa brojnim muzičarima i umetnicima Srbije i regiona, koji su u kasnijim godinama učestvovali u stvaranju Sašinog muzičkog opusa, piše subotički lovalova.rs

Autor: M.K.