Porodila se bivša devojka Luke Jovića! Lepa Anđela dobila 3. dete, naslednici dala ime BOGINJE

Izvor: Telegraf.rs, Foto: PINK.RS/NEMANJA VUJIČIĆ ||

Bivša devojka fudbalera Luke Jovića, Anđela Manitašević, se porodila i na svet donela treće dete.

Srećne vesti podelila je putem Instagrama Ana Rajković, supruga golmana Pregdraga Rajkovića, koja je inače Anđelina bliska prijateljica.

- Dobrodošla ljubavi! Bravo mama, kraljice! Treća sreća je stigla - napisala je Ana Rajković koja je objavila prepisku sa Anđelom.

Foto: Instagram.com

- Gotova - napisala je Lukina bivša i poslala joj prvu fotografiju sa naslednicom.

Ćerki je dala ime Atina, koje potiče iz grčke mitologije i predstavlja ime boginje mudrosti, strategije, zanata i civilizacije.

Značenje imena se tumači kao "Božji um" ili "misao boga", a ime je poznato i kao naziv glavnog grada Grčke.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Autor: Nikola Žugić

