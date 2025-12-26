Porodila se bivša devojka Luke Jovića! Lepa Anđela dobila 3. dete, naslednici dala ime BOGINJE

Bivša devojka fudbalera Luke Jovića, Anđela Manitašević, se porodila i na svet donela treće dete.
Srećne vesti podelila je putem Instagrama Ana Rajković, supruga golmana Pregdraga Rajkovića, koja je inače Anđelina bliska prijateljica.
- Dobrodošla ljubavi! Bravo mama, kraljice! Treća sreća je stigla - napisala je Ana Rajković koja je objavila prepisku sa Anđelom.
- Gotova - napisala je Lukina bivša i poslala joj prvu fotografiju sa naslednicom.
Ćerki je dala ime Atina, koje potiče iz grčke mitologije i predstavlja ime boginje mudrosti, strategije, zanata i civilizacije.
Značenje imena se tumači kao "Božji um" ili "misao boga", a ime je poznato i kao naziv glavnog grada Grčke.
