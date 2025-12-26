ULOŽIO SAM VIŠE OD MILION EVRA SAMO U TO, A GDE JE OSTALO... Poznati pevač uložio čitavo bogatstvo u projekat, a kad je sveo sve račune zavrtelo mu se u glavi

Boban Rajović uložio čitavo bogatstvo u novi projekat!

Boban Rajović je svoj rođendan obeležio radno, predstavivši novi muzički projekat „Edition 25“, čime simbolično privodi kraju godinu u kojoj slavi 25 godina karijere.

Umesto privatnog slavlja, pevač je publici poklonio sedam pesama u novom ruhu, koje su obeležile njegov dosadašnji rad.

Iza Rajovića je izuzetno uspešna godina – pored brojnih koncerata, predstavio je dokumentarni film „Prvo poluvrijeme“ na Paliću i dogovorio ulogu u seriji „Ubice mog oca“. Projekat „Edition 25“, rađen pod producentskom palicom Gorana Ratkovića Raleta, naišao je na odlične reakcije publike.

– Kada ljudi kažu „novi Boban“, znam da smo uradili pravu stvar – poručio je pevač.

Svodi račune u ovoj godini, ali sveo je i jednu zanimljivu finansijsku računicu koja je obuhvatila 25. godina karijere.

– Snimio sam oko 160 pesama. Kada se to pomnoži sa minimalnim ulaganjem po numeri, dolazi se do cifre veće od 1.100.000 evra. A to su samo pesme…Bez ulaganja nema rezultata – istakao je on.

Rođendanske čestitke stizale su sa svih strana, a posebnu pažnju privukla je i Milica Pavlović, koja je Rajoviću privatno uputila čestitku, ali je kolegu podržala i javno – komentarom na Instagramu.

Rajović već putuje dalje, jer ga do 3. januara očekuju svakodnevni nastupi, a pojedine pesme sa projekta „Edition 25“ uskoro će izvesti i uživo na koncertima.

Autor: Nikola Žugić