AKTUELNO

Domaći

ANA NIKOLIĆ UŠLA U 69 NAJSLUŠANIJIH MUZIČARA NA SVETU! Njena nova pesma postigla ogroman uspeh: Kod nas se još nikome nije ovako nešto desilo

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Ana Nikolić 69. najslušanija na svetu, doživela veliki uspeh!

Poznata pevačica Ana Nikolić ostvarila je veliki međunarodni uspeh – njena pesma našla se na 69. mestu svetske liste najslušanijih pesama opšteg trendinga na platofrmi "Jutjub", čime je ušla u društvo najvećih svetskih muzičkih imena.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Ovaj rezultat predstavlja značajan iskorak za domaću pop-scenu, jer se retko dešava da izvođači sa Balkana dospeju na globalne liste slušanosti.

Ogroman broj strimova

Pesma beleži ogroman broj strimova, a publika širom sveta reaguje izuzetno pozitivno, što potvrđuje da Anina muzika prevazilazi regionalne okvire.

Ulazak na top-listu dodatno potvrđuje da Ana Nikolić i dalje ima snažan uticaj na muzičku scenu, kako u regionu, tako i van njega. Iako je privatno na meti raznih priča i skandala.

Foto: Pink.rs

Autor: Nikola Žugić

#Ana Nikolić

#Jutjub

#pevačica

#rang lista

#svetska lista

POVEZANE VESTI

Domaći

EVO GDE JE ANA NIKOLIĆ NAKON SKANDALA U DUBAIJU: Pevačica se odmah zaputila na OVO mesto, nije bila sama...

Domaći

ANA NIKOLIĆ PODELILA OBJAVU O ALKOHOLU: Često se spakuliše o njenim porocima, a ovako je ranije govorila o tome: UMREĆU KAO MOJ DEDA

Domaći

ŠOK SNIMAK! Isplivali novi detalji drame koju je Ana Nikolić ima u Dubaiju: Sad sam zvala muriju...

Domaći

ANA NIKOLIĆ I RALE SE VENČALI NA MALDIVIMA! Sudbonosno 'da' izgovorili na plaži!

Domaći

Maja Nikolić završila u urgentnom centru: Zadobila ozbiljne povrede glave, evo šta se desilo

Domaći

SPUSTILA KAMERU I POKAZALA GOLE GRUDI: Ana Nikolić se opasno izblamirala na mrežama, fanovi zgroženi, sve se videlo, nije nosila donji veš (FOTO)