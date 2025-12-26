ZAVIRITE U KARLEUŠINO LUKS ZDANJE NA DEDINJU! Pop pevačica živi u kući kao iz bajke: Ogromni bazen, dvorište, a tek da vidite pogled (FOTO)

AKTUELNO

Naša pop pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša, neretko oduševljava sve svojim stajlinzima i pojavom, a evo kako izgleda njeno luks zdanje u kom živi sa svoje dve naslednice, Atinom i Nikom Tošić.

Jelena Karleuša, naša pop zvezda, prethodne godine razvela se od bivšeg fudbalera Duška Tošića, sa kojim je u braku dobila dve ćerke - Atinu i Niku Tošić. Naime, njih dve žive sa majkom u Beogradu, a malo ko zna kako izgleda zapravo Karleušino luks zdanje u prestonici, a o ovakvoj kući, mnogi sanjaju.

Naime, Jelena neretko na mrežama objavljuje i snimke iz privatnog života, a najviše snimke sa svojim psima, Alfom i Omegom, te je tako nekoliko puta usnimila njih dvojicu, ali i dvorište i izgled kuće koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Ono što se jasno može videti jeste mirno dvorište s plavetnilom neba i raznolikim zelenilom, dok su popločane staziei lepa drveća veoma uočljiva. Može se videti bazen i elegantne stepenice koje vode do većeg dela dvorišta. Na ovom impozantnom imanju, Jelena je podelila trenutak sa svojim psom Alfom, koji trči u novim čizmama koje je dizajnirao njen prijatelj.

Takođe, pevačica je usnimila i deo dvorišta, tačnije terasu, na kojoj ima udobnog nameštaja, a koje je ukrašeno sa nekoliko vazni sa cvećem. Ove slike pružaju uvid u luksuznu atmosferu koju Jelena Karleuša neguje.

