KOŽNA SUKNJA, A DEKOLTE SAMO ŠTO NE PUKNE! Jovana Jeremić pokazala izvajanu figuru: Podelila slike iz studija i oduševila

Voditeljka Jovana Jeremić redovno trenira kako bi bila u formi, a sada je oduševila kada je pokazala rezultate. Ona je podelila fotografije iz studija, a na račun izgleda je dobila mnoštvo komplimenata.

Jovana Jeremić je pozirala u kožnoj uskoj suknji sa dubokim strukom i u bodi majici sa dubokim dekolteom. U prvom planu je bio njen uzak struk, ali i bujni dekolte, a voditeljka je u komentarima dobila mnoštvo komplimenata na račun forme.

O novom dečku

Podsetimo, Jovana je nedavno u emisiji ugostila svog novog dečka - boksera Miloša Stojanovića Tigra, a potom je za "Blic" govorila o njemu.

- On je retko dobar mladić, retko dobar čovek, neko ko je mogu slobodno da kažem muška kopija Jovane Jeremić, moj brat blizanac. To sam samo rekla za Kristijana Ronalda i sad sam rekla za Miloša. Nas dvoje smo blizanci apsolutno po načinu i stilu života, kako razmišlja. Meni se kod njega dopada što je on svetski čovek, što nema grama seljacizma u sebi, nego je “open mind” u svakom smislu, a opet je tradicionalan kao i ja. Ima taj spoj tradicije i inovativnosti. Ima spoj patriotizma, a opet, s druge strane i tog svetskog prizvuka koji je vrlo važan za 21. vek - rekla nam je između ostalog.

Autor: Nikola Žugić