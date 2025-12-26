MLADEN MIJATOVIĆ NIKAD ISKRENIJE O TRUDNOJ DEI! Pomenuo i novu devojku: Ako je prava, razumeće

Novinar i reporter Pink televizije, Mladen Mijatović je u intervjuu za medije ogolio dušu govoreći o izazovima, ali i odricanjima koji nosi njegov posao.

Sa Mladenom Mijatovićem mediji su razgovarali ne samo o poslu, već i o emotivnom životu, ali i nekadašnjoj partnerki Dei Đurđević koja je objavila srećne vesti - da je u blagoslovenom stanju.

- Naravno da posao reportera nosi izuzetno visok nivo stresa i adrenalina, non-stop sam onlajn, spreman za akciju na terenu, tako da ni u jednom trenutku nema onog pravog opuštanja, moram da budem u pripravnosti kako bih odgovorio svim izazovima i obavezama koje su tokom dana i noći preda mnom i kako bih opravdao poverenje gledalaca televizije Pink - kaže on i dodaje:

Pretpostavljam da sve to ostavlja te posledice, ali nisam kvalifikovan da o tome da dam precizan odgovor. Nemam ja problem sa nesanicom, kada god imam priliku ja spavam i spavam bez ikakvih problema.

Mladen nam otkrio i koja situacija je njemu bila najstresnija kada je bio na terenu.

- Svaka situacija u kojoj je stradala maloletna osoba ili dete je stresna sama po sebi. Bilo je mnogo stresnih situacija u kojima je tuđim nemarom, nepažnjom i nepoštovanjem propisa ili zakona stradala nedužna deca, nadam se da smo svi sada kao društvo i zajednica odgovorniji nego što smo bili u prethodnom periodu - kaže on.

Poslovni put ga je odveo dve godine van granica Srbije, a sada je otkrio kakva iskustva nosi.

- Fizički sam bio odsutan dve godine iz Srbije, od oktobra 2023. do sredine novembra 2025. godine. Bio sam u Ministarstvu spoljnih poslova angažovan u našim ambasadama u Tel Avivu, odnosno Bahreinu, tamo sam zajedno sa koleginicama i kolegama iz ministarstva uradio značajne poslove za Srbiju i naše državljane i stekao jedno veliko iskustvo - životno i profesionalno, što nakon povratka mogu da primenim u drugim sferama i poslovima kojima se ovde bavim - rekao je on, te otkrio čemu ga je ova 2025. godina naučila:

- Mnogo toga sam naučio i u ovoj i prošloj, trudim se da svakog dana nešto naučim, da se edukujem i budem obučeniji za poslove koji su preda mnom. Nema nijednog trenutka opuštanja. Ono što sam životno naučio jeste da su pravi prijatelji pravi prijatelji i da smo svi nažalost okruženi nekim lažnim prijatelja iz nekih interesa koji su sa nama. Treba da se usredsredimo na porodicu i prave prijatelje, da im pružamo podršku, kao i oni nama i svi zajedno idemo napred.

"Praznike provodim na terenu"

Praznici su ti koji porodicu drže na okupu, ali Mijatović ističe da on često praznike provodi na terenu.

- Uglavnom je to na terenu, veoma retko da sam bilo koji praznik proslavio sa porodicom, prijateljima i dragim osobama. Uglavnom proslavljam na terenu, ali i na terenu se dešava da proslavim sa prijateljima i dragim osobama, tako da ja to ne bih razdvajao. To tradicionalno kod kuće se retko događa - priča Mijatović, a na pitanje da li mu to teško pada, on kaže:

To je moj posao i moje životno opredeljenje, ja sam profesionalac i nemam nikakav problem da radim na taj način kao što sam radio nekad, i tako radim i sad.

Kako kaže, kada je počeo da se bavi ovim poslom, nije bio svestan odricanja, ali je vremenom navikao na sve što mu se serviralo.

- Ovim poslom sam počeo da se bavim pre 30 godina i nisam bio svestan odricanja, ali sam svakog dana učio novo i kroz vreme sam shvatio da ovaj poziv ako ga čovek radi maksimalno profesionalno, nosi i određena odricanja, ali i ova profesija ima određene prednosti i mane. Što se tiče reportera crne hronike, mana je što apsolutno ni u jednom trenutku ne mogu da se opustim, da planiram nešto, nije nikakav problem, navikao sam, živim sa tim, to mi je uobičajeno i normalno. Nemam radno vreme i to je to, to je moj posao, od toga živim i trudim se da ga radim najbolje što umem.

S obzirom na prirodu posla i odsutnost od kuće, pitali smo ga da li emotivna partnerka razume njegov posao i kako ga prati.

- Emotivna partnerka ukoliko je prava emotivna partnerka, ona to razume i prihvata da je to moj posao i moj način života i da ne može da bude drugačije. Partnerka treba da pruži emotivnom partneru, kao što i partner treba da razume život i posao svoje partnerke i da to bude obostrano. Ne može da se meri na kantar, ko se više ili manje odriče nečega, ali treba da bude jedna uzajamna podrška, ljubavi i poštovanja.

Mladen ističe i da je uvek iskren kako prema sebi, tako i prema okruženju.

- Po prirodi sam iskreni prema sebi, a zatim i prema ljudima u okruženjima. Otvoren, sam govorim, istinu, po prirodi sam nasmejan, raspoložen, retko kada se žalim na probleme, gledam da nikoga ne opterećujem problemima, već se trudim da sve bude veselo, dobronamerno, pošteno i mislim da je to jedan dobar sistem i način života.

"Dea će biti dobra majka"

Nakon objave da je Dea Đurđević trudna, Mladen se oglasio rekavši da je siguran da će biti voditeljka dobra majka jer je dobar čovek, a njegova izjava je izazvala veliku pažnju.

- Rekao sam istinu, to je činjenica. Siguran sam da će Dea biti dobra majka, dobra je osoba, to je sasvim normalno, da ide dalje da bude uspešna u roditeljstvu kao što je uspešna u drugim stvarima. To nema nikakve veze sa našim prethodnim odnosom i sa mojim sadašnjim životom. Ja tako mislim i ja tako kažem - rekao je on i otkrio kako izgledaju njihovi susreti na poslu:

Sasvim normalno, ne znam zašto se pravi fama, Dea je jedna od mojih bivših devojaka i o svakoj bivšoj partnerki uvek mislim i govorim sve najbolje. Tu nije nikakav problem i izuzetak. Normalno radimo i sarađujemo, ništa tu nemam specijalno da dodam i oduzmem. Svako od nas ima svoj život, život ide dalje i sve je to prirodno.

Kako kaže, još uvek je nije video nakon objave da je u blagoslovenom stanju.

- Nisam je video još uvek nakon što je to objavila, kada je budem video, čestitaću joj normalno.

"Zadovoljan sam emotivnim i profesionalnim životom"

Mladena smo pitali i kako je zadovoljan svojim emotivnim životom i da li teži ostvarenju porodice, kao i njegova bivša partnerka Dea.

- Veoma sam zadovoljan svojim emotivnim i profesionalnim životom, zato što su oko mene ljudi kojima verujem i u koje imam apsolutno poverenje i koji me podržavaju, govorim i na emotivnom i privatnom, poslovnom nivu, fokusiran sam na posao i nikakvih tu dopuna i dodataka nema - rekao je on, a na pitanje o roditeljstvu kaže:

- Dobro, otom potom, bićeš obaveštena kada bude nešto novo po tom pitanju.

Mladena smo ga i da li je u njegovom slučaju tačna ona “Ko rano, rani, dve sreće grabi” i da li ima trenutaka da je neraspoložen kada ustane na levu nogu, na šta nam je rekao:

- Često ne znam ni kada ni zašto sam ustao, nema toga da li sam ustao na levu ili desnu nogu, ustao sam da radim svoj posao najkvalitetnije i nemam vremena da razmišljam kako sam ustao ili nisam ustao, tako da se trudim da budem srećan sa onim čime imam i čime raspoložen, da pomažem drugima, da porodica bude dobro, prijatelji budu dobro, ostalima želim sve najbolje u životu, bez obzira na to odakle su, gde žive i čime se bave.

Autor: Nikola Žugić