Evo kako izgleda sestra trudne Milice Todorović! Šuškalo se da su bile u svađi, a ona kao MILION DOLARA (FOTO)

Ovako izgleda sestra Milice Todorović!

U domu trudne pevačice Milice Todorović danas imaju razlog za slavlje, zbog čega se oglasila i njena majka Jasmina Todorović. Jasmina se obratila javno starijoj ćerki i čestitala joj rođendan.

Naime, Milica Todorović ima stariju sestru Jovanu sa kojom nije pričala 5 godina, a njihova majka Jasmina se obratila javno starijoj ćerki Jovani i čestitala joj rođendan.

- Srećan ti rođendan kćeri. Budi mi uvek tako nasmejana i srećna – napisala je Jasmina Jovani.

Jasmina je zatim otkrila da slave jubilarni Jovanin rođendan, 40. po redu.

Jovani se obratila i Milica:

– Uvek mi budi ovako srećna i vesela, voli te sestra! Srećan jubilarac – napisala joj je Milica.

Evo zašto su bile u sukobu

Podsetimo, Jovanin suprug bio je Miličin menadžer četiri godine, a u medijima se dosta spekulisalo o njihovom odnosu. Mediji su navodili da je poverenje između njih narušeno zbog navodne finansijske prevare, koja je uključivala iznos od 60.000 evra, zbog čega se tvrdilo da sestre više ne komuniciraju.

Pevačica je u intervjuu govorila o svom odnosu sa sestrom i zetom, kada se osvrnula na neprijatne događaje iz prošlosti.

- Od moje starije sestre muž bio je moj menadžer četiri godine i tu se desila jedna velika izdaja. Sestra nije mogla da stane na moju stranu, već je ostala sa suprugom zbog dece. No, nebitno, ja sam narednih pet godina ostala bez moje sestre i mojih sestrića. To je sestra za koju sam ja posebno vezana. Prošle godine sam sela sa svojim zetom i sve što sam držala u sebi četiri-pet godina, sve sam mu rekla, sve najružnije stvari. Izvinio se i iskreno se pokajao - otkrila je Milica.

Autor: Nikola Žugić