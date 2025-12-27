Preminuo muzičar čuvene grupe The Cure

Zvanična objava na sajtu grupe, dan nakon katoličkog Božića, potvrdila je da je Peri Bamont preminuo nakon kratke bolesti.

Gitarista britanske rok grupe The Cure, Peri Bamont, preminuo je u 65. godini, objavili su članovi benda.

Zvanična objava na sajtu grupe, dan nakon katoličkog Božića, potvrdila je da je muzičar preminuo nakon kratke bolesti. The Cure, bend koji je oblikovao više generacija ljubitelja roka i post-panka, trenutno čine Robert Smit (65), Sajmon Galup (64), Rodžer O’Donel (69), Džejson Kuper (57) i Rivs Gebrels (68). Njihov poslednji album koji je dostigao vrh zvaničnih top-lista bio je Wish iz 1992. godine.

Autor: Nikola Žugić