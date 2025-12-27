Sneki ima telo, ALAL VERA! Naša pevačica (58) kad se skine nema joj ravne, a sad pokazala kako jede pljeskavicu, mnogi u čudu (FOTO)

Folkerka Snežana Babić Sneki i u šestoj deceniji izgleda impresivno, a mnogi se slažu da joj na estradi po liniji malo ko može parirati.

Pevačica godinama važi za jednu od najzgodnijih dama na domaćoj sceni, a njene duge noge su njen zaštitni znak.

Tokom letnjih meseci Sneki je objavljivala ranije fotografije sa odmora, gde u kupaćem kostimu pokazuje neverovatnu figuru dok uživa na brodu i mami uzdahe svojih pratilaca.

Sneki je i ponosna vlasnica najdužih nogu estrade od 133 centimetara, a ovu titulu nosi godinama. Nedavno je napunila 58 godina, ali i dalje ima telo boginje. Sneki je sada pokazala kako jede pljeskavicu i krompiriće bez imalo griže savesti i da to nimalo ne utiče na njenu liniju.

Autor: Nikola Žugić