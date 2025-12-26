Obeleženi Jelenom Karleušom zauvek! Pogledajte ''trend'' koji vlada Balkanom: Fanovi masovno tetoviraju pevačicin lik, stih pesme... (FOTO)

Sve više je uzeo maha "trend" na Balkanu, fanova pop pevačice Jelene Karleuše, a to je da istetoviraju njen lik ili stih njene pesme na svoje telo, koje će, pretpostavlja se, nositi zauvek na svom telu!

Jelena Karleuša, naša pop pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", iako je meta mnogo osuda i kritika, jedna je od onih čije armije fanova prate svaki njen korak, te tako, redovno se odlučuju na razne korake kako bi pevačici dokazali ljubav.

Jedan od tih koraka je, verovali ili ne, tetoviranje! Naime, sudeći po pevačicinim objavama na Fejsbuku, zavladao je masovno "trend" među njenim fanovima u ovoj sferi, te su se tako mnogi odlučili da na svoje telo zauvek stave ili Jelenin lik ili pak, stih neke njene pesme.

Dok su neki tetovirali stihove pesme na različitim delovima tela, neki su rešili da urade njen portret, pa je tako jedan od fanova ovaj portret uradio na butini.

Jedna tetovaža privukla je ogromnu pažnju javnosti, a reč je o fanu koji je nadovezao Karleušin lik na prethodno urađene tetovaže na nozi, a koje su predstavljale simbole Republike Srbije.

Pored ovih, ima još mnogo primeraka, a u nastavku pogledajte još jedan:

Autor: Nikola Žugić