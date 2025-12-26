Ceca doživela peh pred koncert u Požarevcu! Pevačici pukle pantalone, pa zapevala pred 4.000 ljudi (FOTO+VIDEO)

Naša pevačica Svetlana Ceca Ražnatović večeras održava koncert u Požarevcu, pred nešto više od 4.000 ljudi, a kako je otkrila publici, večeras je doživela peh pred koncert!

Ceca Ražnatović, naša pevačica, večeras održava koncert u Sportskom centru Požarevac. U hali se okupili oko 4.000, kako bi ispratilo ovaj spektakl. Koncert je trebalo da počne u 21 čas,ali je Ceca doživela peh pred izlazak na binu.

Pevačici su pukle pantalone, a nije imala rezervnu kombinaciju, zbog čega joj je drugarica pritekla u pomoć.

- Dobro veče Požarevac. Lepi moji, dragi moji ljudi, ja sam sam pred sam izlazak na binu imala jedan divan peh. Pukle su mi pantalone, a nemam druge. Zamalo da izađem da pevam u trenerci, a onda sam farmerke skinula svojoj drugarici - započela je govor Ceca i dodala:

Tako da je ona sada u trenerci došla da se provede lepo, a ja sam joj ukrala farmerke za binu. Naravno, Nećete mi zameriti što sam ja malo u kežual fazonu, ali ćemo zato imati večeras sjajnu žurku. Ima da vam pevam šta god poželite. Vidim da ste sjajno raspoloženi, a tek što ste lepi... Ja tek sad vidim - rekla je Ceca i izazvala ovacije.

Kako je sve ovo izgledalo, kao i kakva je atmosfera u Požarevcu, pogledajte detaljnije u nastavku:

Autor: Nikola Žugić