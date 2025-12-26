AKTUELNO

Domaći

Ceca doživela peh pred koncert u Požarevcu! Pevačici pukle pantalone, pa zapevala pred 4.000 ljudi (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Naša pevačica Svetlana Ceca Ražnatović večeras održava koncert u Požarevcu, pred nešto više od 4.000 ljudi, a kako je otkrila publici, večeras je doživela peh pred koncert!

Ceca Ražnatović, naša pevačica, večeras održava koncert u Sportskom centru Požarevac. U hali se okupili oko 4.000, kako bi ispratilo ovaj spektakl. Koncert je trebalo da počne u 21 čas,ali je Ceca doživela peh pred izlazak na binu.

Pevačici su pukle pantalone, a nije imala rezervnu kombinaciju, zbog čega joj je drugarica pritekla u pomoć.

Foto: Pink.rs

- Dobro veče Požarevac. Lepi moji, dragi moji ljudi, ja sam sam pred sam izlazak na binu imala jedan divan peh. Pukle su mi pantalone, a nemam druge. Zamalo da izađem da pevam u trenerci, a onda sam farmerke skinula svojoj drugarici - započela je govor Ceca i dodala:

Tako da je ona sada u trenerci došla da se provede lepo, a ja sam joj ukrala farmerke za binu. Naravno, Nećete mi zameriti što sam ja malo u kežual fazonu, ali ćemo zato imati večeras sjajnu žurku. Ima da vam pevam šta god poželite. Vidim da ste sjajno raspoloženi, a tek što ste lepi... Ja tek sad vidim - rekla je Ceca i izazvala ovacije.

Kako je sve ovo izgledalo, kao i kakva je atmosfera u Požarevcu, pogledajte detaljnije u nastavku:

Autor: Nikola Žugić

#CECA RAŽNATOVIĆ

#Požarevac

#Svetlana Ceca Ražnatović

#koncert

#peh

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Prekinut Cecin koncert u Sremskoj Mitrovici! Njena koleginica reagovala, publika pala u trans kad se ONA popela (VIDEO)

Domaći

Ovako zvuči vrisak 15.000 ljudi uglas: Ceca na Vidovdan zapevala u Nišu, naježićete se kad vidite ovu scenu (FOTO+VIDEO)

Domaći

Ražnatovići na jednom mestu! Ceca na ivici suza zbog poklona koji je dobila: Ovu sliku staviće nasred vile u Ljutice Bogdana (FOTO+VIDEO)

Domaći

NASTAO DELIRIJUM U ARANĐELOVCU! Ceca zapevala pesmu koju nije izvela RAVNO 30 godina!

Domaći

ODALA MU POČAST! Ceca Ražnatović posveti Saši Popoviću pesmu na prvom koncertu posle njegove SMRTI, Aranđelovac peva uglas s pevačicom (FOTO+VIDEO)

Domaći

SPEKTAKL JE POČEO! Marija Šerifović otvorila koncert specijalnom pesmom, pa se obratila publici: Ovaj koncert je poseban jer ga prvi put gleda i sluša