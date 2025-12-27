Paradajz je za nas bio luksuz, gledala sam komšije kako jedu: Potresna ispovest Emine Jahović: Evo šta će sa stečenim bogatstvom

Pevačica Emina Jahović danas ima i više nego dovoljno, u odnosu na to kako je odrasla.

Emina Jahović, naša pevačica, ispričala je da njeni roditelji, iako lekari, nisu bili svrstavani u bogate. Iz tog razloga, kako je istakla, ona nije hirovita. Voli da potroši, ali na ono što joj zaista treba.

- Moj otac i majka nisu imali neko nasledstvo iza sebe, a kao lekari nisu svrstavani u bogate i imućne. Sećam se, kada su manje-više svi ljudi u Srbiji živeli teško, da nam je, recimo i paradajz bio luksuz. Gledala bih tako, kao dete, u nekim situacijama komšije kako ga jedu. Kinder-jaje, gumene bombone i čokolade koje pucketaju u ustima… Sve to mi je bilo nedostižno u detinjstvu. U vremenima previranja i ratova, moja mama je stavljala u zamrzivač mleko i jogurt, koje nismo smeli da diramo, već smo čuvali za crna vremena. A bila sam prava devojčica, obožavala sam sjajne haljinice, koje sam nasleđivala od svoje starije sestre… Zato sada, kada imam, nikada se ne rasipam. Volim da kupim, ali samo ono što ću da nosim, nemam hirove - prisetila se Emina prošlosti, a onda i otkrila planove za budućnost.

Na iznenađenje mnogih, izgleda da će uskoro okačiti mikrofon o klin.

- Moja ljubav je pisanje pesama i pravljenje kompozicija. Ne planiram inače da sa četrdeset godina budem i dalje na sceni. Radiću produkciju i muziku - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić