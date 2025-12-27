Dobio dete s prijateljicom bivše žene: Kruna njihove ljubavi nosi ime po njenom nekadašnjem dečku

Orlando Blum i Miranda Ker u braku su bili dve godine, a tokom istog dobili su sina koji je dobio ime na vrlo specifičan način!

Šest meseci nakon što je svet obišla vest da su Orlando Blum i Kejti Peri raskinuli veridbu, čini se da poznati glumac polako ulazi u novu životnu fazu. U nedavnom razgovoru za strane medije, Blum je otkrio kakva devojka može da ga osvoji, a njegove reči mnogi su protumačili kao znak da je spreman za novu vezu i da prošlost ostavlja iza sebe.

Šta traži od buduće partnerke

Na pitanje da li bi radije imao partnerku sa novcem ili sa stilom, Orlando je odgovorio kroz smeh:

"Oboje", rekao je, a zatim se zapitao: "Zar treba da izaberem samo jedno?"

Odnos sa Kejti Peri nakon raskida

Orlando Blum i Kejti Peri imaju ćerku Dejzi Douv, koja ima pet godina. Nakon raskida, glumac se, kako navode izvori, posvetio sebi i preispitivanju prioriteta. Kejti je u međuvremenu nastavila dalje i trenutno je u vezi sa bivšim kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, a par ne krije koliko su srećni zajedno.

Brak sa Mirandom Ker

Pre veze sa Kejti Peri, Orlando Blum bio je u braku sa australijskom manekenkom Mirandom Ker. Upoznali su se 2006. godine, iza kulisa jedne modne revije u Njujorku, ali mu je Miranda tada odbila da da broj telefona.

Ipak, Blum nije odustao – preko zajedničkih poznanika ponovo je stupio u kontakt s njom. U početku su bili samo prijatelji, ali su se vremenom razvila dublja osećanja. Miranda je isprva oklevala da uđe u vezu sa njim jer je već bio veoma poznat. Verili su se četiri godine kasnije, a samo mesec dana potom i venčali.

Rođenje sina i emotivna priča o imenu

Godine 2011. dobili su sina Flina Kristofera Blanšarda Kopelanda Bluma. Ime Kristofer dobio je po Mirandinom dečku iz srednje škole, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći, a sa kojim je bila u vezi dve godine.

"Nakon što je umro, napisala sam mu pismo u kojem sam rekla da se nadam da ću svoje prvo dete nekako nazvati po njemu. To sam rekla Orlandu, a on mi je odgovorio da bi bio srećan zbog toga. Orlando je dobar čovek“, izjavila je jednom prilikom Miranda Ker.

Par se razveo 2013. godine.

Odnosi nakon razvoda

I posle razvoda, Orlando Blum i Miranda Ker ostali su u korektnim odnosima, zbog sina kojeg zajedno odgajaju. Miranda se 2017. godine udala za osnivača Snepčeta, Evana Spigela, sa kojim ima troje dece, dok je Orlando započeo vezu sa Kejti Peri.

Zanimljivo je da su Kejti Peri i Miranda Ker u jednom periodu bile veoma bliske prijateljice. Nastavile su da se podržavaju čak i nakon što je Kejti započela vezu sa Mirandinim bivšim suprugom, što je retkost u današnjim odnosima među bivšim partnerima. Na društvenim mrežama često su razmenjivale lepe poruke i komentare.

Autor: Nikola Žugić