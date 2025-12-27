POTPUNA ILEGALA: Đina Džinović preduzela ŠOK korak, zabrinula pratioce!

Naslednica Harisa Džinvića i Meline Galić rešila je da se skloni iz javnog života na neko vreme.

Đina Džinović, ćerka poznatog pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Galić, u poslednje vreme gotovo se u potpunosti povukla iz javnosti. Doskoro je bila veoma aktivna na društvenim mrežama, gde je okupljala veliki broj pratilaca i važila za jednu od uticajnijih mladih influenserki, a sada je iznenada ugasila svoje profile i odlučila da napravi radikalnu promenu u životu.

Mala od skadala

- Đina je duže vreme bila izložena pritiscima, komentarima i neprijatnim situacijama koje su dolazile s javnom pažnjom. Sve je to počelo ozbiljno da utiče na njen mir i svakodnevicu - tvrdi njena prijateljica.

Iako je godinama bila prisutna u medijima, često i bez sopstvene želje, Đina je, prema rečima izvora, želela da se distancira od javnog života i fokusira na sebe, obrazovanje i privatne planove.

Životne promene

- Shvatila je da joj je potreban predah i da želi život daleko od reflektora, bar u ovom periodu - dodaje sagovornica.

Gašenje društvenih mreža mnoge je iznenadilo, s obzirom na to da je upravo na tim platformama gradila prepoznatljiv imidž i imala uspešnu saradnju s brojnim brendovima. Ipak, čini se da je lični mir imao prednost nad popularnošću i javnim eksponiranjem.

Ni Đina, kao ni članovi njene porodice, nisu se zvanično oglašavali povodom ove odluke, ali izvori tvrde da ima punu podršku najbližih, a najviše oca, koji je bio žestoki protivnik promocije na Instagramu.

Autor: S.Z.