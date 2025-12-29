IPAK NIJE SVE IDILIČNO: Naši poznati pevači u problemu tik pred Novu godinu, cene njihovih nastupa ODBIJAJU goste!

Oduvek su gazde luksuznih objekata angažovale najveće muzičke zvezde kako bi se privukli što više gostiju

Po svemu sudeći, predstojeći doček Nove godine neće biti kao ranije, bar što se tiče organizovanih skupova u halama, hotelima, restoranima i gde god pevaju poznati pevači. Razlog su preskupe rezervacije, za koje ljudi očigledno nisu spremni da izdvoje novac.

Oduvek su gazde luksuznih objekata angažovale najveće muzičke zvezde kako bi se privukli što više gostiju. To je imalo efekta ranijih godina, ali za doček 2026. godine ima mnogo slobodnih mesta, pa čak i tamo gde pevaju najveće zvezde.

Organizatori potvrdili

Aleksandra Prijović će imati nastup za najluđu noć u luksuznom prostoru u sklopu Sava centra u Beogradu. Iako je doček za samo četiri dana, a ovo je povratnički nastup pevačice, slobodnih mesta ima. No, u odnosu na ostale Aleksandrine kolege, ona se može pohvaliti da je do sada prodala možda i najviše karata za ovo spektakularno veče. Cene ulaznica za doček s Prijom kreću se od 140 do čak 350 evra, a u cenu je uključena i svečana večera.

Barbara Bobak, Andreana Čekić, Uroš Živković i Sloba Radanović imaće zajednički nastup u elitnom naselju Beograd na vodi, u prostoru koji ima oko stotinak stolova, ali to još uvek nije popunjeno. Stupili smo u kontakt sa organizatorima, a oni su nam rekli da mesta još ima i da čak imamo mogućnost da razmislimo još nekoliko dana, pa da se javimo. Kod njih je konzumacija hrane i pića neograničena, a cene se kreću od 140 do 250 evra. Dakle, četiri veoma popularna izvođača nisu još uvek uspela da rasprodaju oko 100 stolova.

Indira Radić i Mile Kitić velike su balkanske zvezde, pa se očekivalo da će se karte rasprodati u rekordnom roku. Međutim, što se njihovog zajedničkog nastupa za Novu godinu tiče, karata još uvek ima. Kontaktirali smo sa organizatorima i ovog događaja, a oni su rekli isto što i prethodni. Mesta ima u celoj sali, pa je naše samo da odlučimo u kom delu bismo hteli da budemo smešteni.

Sandra Afrika nastupa u centru Beograda, u jednoj poznatoj kafani, i cena karata se kreće oko 50 evra, ali pod uslovom da se potroši od 150 do čak 1.000 evra, u zavisnosti od mesta. Iako je cena karte i više nego pristupačna u odnosu na ostale, uslovi i nisu baš pristupačni, pa mesta još uvek ima.

Darko Lazić, Aleksandra Mladenović, Radiša Trajković Đani i Nadica Ademov takođe imaju zajednički nastup u jednoj velikoj hali u Beogradu, a kako smo mogli da primetimo, i tamo mesta ima za još mnogo ljudi. Za luksuz da vam za najluđu noć pevaju četiri poznata imena morate izdvojiti najmanje 130 evra, a najviše 240.

U srpskoj prestonici će gotovo svaki prostor biti popunjen poznatim estradnim imenima, i to skupim, ali pitanje je da li će za četiri dana uspeti da publikom popune onaj deo koji nije bina i koji treba da otplati sva ta velika muzička imena. U suprotnom će organizatori biti u debelom minusu.

Svi u Crnoj Gori

Podsetimo, dok u Beogradu još uvek ima mesta po zatvorenim prostorima za doček 2026. godine, u Crnoj Gori su izgleda pametniji, pa će sve velike zvezde nastupati na otvorenom prostoru, a provod će trajati sedam dana. U Budvi će za novogodišnje praznike, podno zidina Starog grada, publiku uveseljavati Aco Pejović, Bijelo dugme, Emina Jahović, Nikolija Jovanović i Relja Popović, Anđela Ignjatović Breskvica, Leksington bend, Sergej Ćetković, Peđa Medenica, Boban Rajović, Jovana Pajić, Mirza Selimović, Zana i Tap 011. Najveći honorar imaće Aco Pejović, i to 80.000 evra, a kako saznajemo, sedmodnevni muzički spektakl Budvu će koštati pola miliona evra. Za honorare muzičkih zvezda izdvojeno je nešto manje od 300.000, dok će kompletna tehnička podrška, uz binu ispod bedema i vatromet, koštati još najmanje 150.000 evra.

