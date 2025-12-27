Aleksandra Mladenović smuvala hrvatskog fudbalera! Pevačica nije mogla da mu odoli: Sav u mišićima i tetovažama (FOTO)

Hrvatski golman Matko Obradović (34) dospeo je u centar pažnje medija zbog objave da karijeru nastavlja u Dubaiju, gde je potpisao ugovor sa trećeligašem FC Palm City. Ipak, pojedini mediji u regionu ističu da je u žižu interesovanja dospeo zbog veze sa srpskom pevačicom.

Matko Obradović se našao na meti spekulacija kada je reč o njegovom privatnom životu, budući da ga mediji, među kojima i Klix, povezuju sa našom Aleksandrom Mladenović.

Mladenovićka, koja, prema tvrdnjama neimenovanog izvora, planira kupovinu nekretnine baš u Dubaiju gde golman nastavlja karijeru, nije se oglašavala ovim povodom.

Ko je Matko Obradović?

Hrvatski golman Matko Obradović (34) rođen je u Dubrovniku, a kroz karijeru je promenio veliki broj klubova. U mlađim kategorijama nastupao je za Orebić, Jadran iz Ploča i Mosor, a zatim je seniorsku karijeru gradio van Hrvatske.

Čuvao je mrežu Kopera, Krke, Maribora, Mure i Celja u Sloveniji, gde je ukupno osvojio četiri šampionske titule i dva Kupa Slovenije. Krajem oktobra 2025. godine Obradović je potpisao za Palm siti, niželigaški klub iz Dubaija.

Podsetimo, Marina Cvetković Mahrina smuvala je bivšeg svoje koleginice Aleksandre Mladenović, a sada su se našle oči u oči.

Susret je bio srdačan, pevačice su se pozdravile i u jednom trenutku Mahrina je uhvatila Aleksandru za ruku i odvela je na stranu kako bi porazgovarale nasamo.

Aleksandra koja je odlučila da kupi nekretninu u Dubaiju je koleginici i svom bivšem partneru poželela sreću. Istakla je i da bi, ukoliko bi došlo do svadbe, bila spremna da peva na istom događaju, ali je naglasila da bi angažman svakako naplatila.

- Poželela sam joj sreću, ona je predivna devojka, upoznale smo se, stvarno nema zle krvi. Sama će ona videti, ne moram ja da joj pričam. Ništa to ne znači, svaka veza je veza za sebe, svako drugačije gleda na ljubav, na vezu. Sami će oni da nađu svoj put. Nemam ništa protiv, čak bih mogla da im pevam na svadbi, ne gajim nikakve emocije prema tom čoveku - rekla je Aleksandra za Blic.

Autor: N.B.