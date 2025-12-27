SUMIRAO UTISKE: Uroš Živković otkrio da mu je 2025. bila veoma uspešna, pa progovorio o emotivnom životu: VOLIM GLASNO, ALI...

Stavio sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Vanju Mijatović, Nadu Topčagić, Siniću Medića, Uroša Živkovića i Radišu Trajkovića Đanija.

Uroše, da li ti imaš, poput mnogih muškaraca današnjice da iskažeš emocije?

- Ne, ali danas je takvo vreme. Ukoliko javno govorite o sreći i koliko volite, dešava se da ljudi pokažu sujetu. Taj virtuelni svet je veoma surov, mnogi se naljute kad vide da je vama dobro jer su oni nesrećni, žao mi je što je tako. Ja volim veoma glasno, ali mežu bliskim prijateljima i to cenim. Ova 2025. mi je bila veoma srećna, verio sam svoju sadašnju suprugu, desila se i svadba, postao sam otac. Neka se ova godina preslika na narednu i biću prezadovoljan.

Autor: S.Z.