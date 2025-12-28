NJEGOV BRAK VAŽI ZA JEDAN OD NAJSKLADNIJIH! Uroš Živković otkrio da je na veoma NEOBIČAN način upoznao svoju suprugu!

Sve je počelo spontano!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Vanju Mijatović, Nadu Topčagić, Siniću Medića, Uroša Živkovića i Radišu Trajkovića Đanija.

Kako si upoznao svoju suprugu?

- Upoznao sam je u kafani, na svom nastupu. To se desilo sasvim slučajno. Bila je sto ispred mene. Pitao sam je da spustim piće na njen sto, onda je rekla da mogu. Pružio sam joj ruku, predstavio se, kao i ona meni. Tako je krenula moja komunikacija sa njom. Nisam je odmah pitao da mi otkrije odmah kako se zove na Instagramu, već je sve teklo spontano.

Autor: S.Z.