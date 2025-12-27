Željko je fasciniran Gudeljom, vodio ga je na vašar: Ceca otkrila porodične detalje, progovorila i o Anastasijinoj karijeri

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović održala je spektakularni koncert u Požarevcu, a pred sam izlazak na binu doživela je peh što je nije mnogo poremetilo, već je odmah pronašla alternativu.

Ceca je nakon koncerta otkrila šta joj se dogodilo:

- Dešavaju se takve stvari, a isto se dešavalo i na sceni samo nije toliko vidljivo, jer se jednom desilo da mi pukne rukav na Dolče Gabana haljini. Imenovala sam brend zato što uvek kažemo da je kvalitet i koliko je skupo, a to su toliko osetljive stvari da nisu za koncerte, a isto tako mi je na Ušću pukla bretela, pa je Mili pritrčao da priveže. Sada su bile dizajnerske pantalone i pred sam izlazak na binu bila sam sređena i obučena, samo od jednom rajsferšlus puca i samo sam pozvala i rekla drugarici, “svlači te farmerke koje imaš na sebi i odmah mi ih daj“ i tako sam i pevala. Sreća je imati prave prijatelje u pravom momentu i na pravom mestu – priča Ceca za “Blic“, a onda otkrila da je dosta toga vezuje za grad u kojem je nastupala.

- Upravo neki počeci su odavde i ovaj kraj je odreagovao posebno na mene i na početku sam sve vreme radila ovde svadbe, igranke, ispraćaje u vojsku i to je sve trajalo po četiri dana, a ovde sam zaradila i svoj prvi devojački stan.

Ceca ističe da joj ništa u životu ne pada teško, jer radi ono što voli.

- Nazvala bih sebe dobro garanžiranim oldtajmerom, šalim se, lepo mi je jer radim posao koji volim, okružena sam sa mnogo ljubavi i primam mnogo ljubavi od ljudi koji me vole. Imam zdravu i normalnu porodicu i to je moj najveći uspeh da su mi deca normalna i na pravom putu i izabrali su divne partnere, a imam i tri preslatka unuka koji su dar od Boga. Obožavam da radim “Zvezde Granda“, kao i na emisiji “Ceca Šou“, imam prelepe koncerte, radim na albumu i dešavaju mi se lepe stvari. Toksični mulj iz mog života očistio se sam i imam dovoljno godina i iskustva, da sam jednostavno shvatila da sve ono što mi ne prija na vreme amputiram. Možda je preteška reč, ali gledam da svaki sadašnji i budući momenat proživim sa ljudima koji mi prijaju i to mogu sebi da priuštim i izaberem – kaže Ceca, dok oni koji joj ne misle dobro nisu njena interesna sfera.

- Verujem u to da ne možeš da činiš loše stvari i da veruješ da ti se vraća dobro, treba da se trudiš da se ispravljaš kao čovek, ali i nadograđuješ dobrim i pozitivnim stvarima, jer niko nije savršen. Svi grešimo, pa grešila sam i ja i danas grešim i u procenama i u izborima, ali to je život i satkan je od toga. Ne može čovek da se samo zapita šta mi je ovo trebalo, jer ništa se ne dešava slučajno, samo u nekom momentu nije jasno zašto, ali kasnije shvatiš što je neko morao da se desi da li od prijatelja, da li od partnera, da li od porodice dalje ili bliže. Sve je to život, ljudi treba da rastu, ispravljaju greške sve dok su živi i niko od nas nije savršen. Verovatno je i to da zlo izjeda samoga sebe tačno, ali gledam da se ne družim sa takvim ljudima, već sa ljudima koje ću zasmejavati i koji će mene zasmejavati. Volim da se šalim na tuđ, ali i na svoj račun i apsolutno prihvatam takvu šalu. Volim zabavne i duhovite ljude, pozitivne i one koji imaju neku viziju i možeš nešto da naučiš od njih, jer učiš dok si živ. Sa takvim ljudima volim da provodim vreme i da me okružuju, da li to bili ljudi iz mog tima sa kojima radim i sarađujem ili oni koji nemaju veze sa mojim poslom bitno je da su zabavni i pozitivni i odmah gledate život sa vedrije strane. Moramo da se smejemo, jer smo zaboravili na isto.

Pored pozitivnih ljudi, publika je ta koja joj izmami osmeh na licu.

- Mnogo ljudi se upoznalo na mojim koncertima, krenulo da se zabavlja, pa kasnije oženili i udali, pa napravili porodice, a ima i onih koji su prijatelji i to je mnogo lepo za čuti i to su samo lepe stvari. Sada na ovom koncertu ne znam da li je bila veridba, jer sam se spustila u publiku da pevam zajedno sa njima, ali pevam zatvorenih očiju i mogao je tramvaj da prođe pored mene ne bih ga videla. Toliko se unesem pesmu i to ništa nisam videla – priča Ceca sa osmehom i otkriva anegdotu koja joj se desila na jednoj proslavi.

- Često moje pesme budu i za prvi ples iako nisu baš za to. Moja kuma Bucka je za svadbu je izabrala da doček gostiju bude uz “Maskaradu“, šokirala sam se sam se i rekla sam joj tada “jel si poludela, kako uz tu pesmu da se dočekuju gosti“, ona mi je samo rekla “nema veze, meni se ta pesma dopada“. Nije dugo potrajalo.

Pevačica je otkrila i planove za narednu godinu.

- Album je prioritet, a “Ušće“ odmah posle albuma. U domu su spremni pokloni za unučiće i ne mogu da se dočekaju, jer mi i za doček, ali i za Božić pripremamo i delimo poklone. Za Božić u ponoć se pričešćujemo i svi porodično idemo na liturgiju. Svim mališanima, počev od sestrine dece, pa Veljkovoj deci usađujemo naše tradicionalne vrednosti i učimo ih srpskim tradicionalnim običajima. To je jako lepo i mislim da se pravoslavlje vraća u devedeset i pet posto domova i mnogo mi je drago kada se ljudi okreću našoj veri i tradiciji, da je neguju i poštuju – zaključuje Ceca.

Pevačica je nedavno podelila fotografiju na kojoj se nalaze njen unuk Željko, kao i izabranik Anaastasije Ražnatović, Nemanja Gudelj.

- Željko je fasciniran Nemanjom i on ga obožava, kada se pojavi Nemanja niko ne postoji samo on. Vodili su Željka na vašar i Nemanja je morao sva ona vozila da isproba sa njim i sve mu je želje ispunio, tako da Željko lebdi. Što se tiče sporta, nemam ništa protiv da Željko nastupi u Real Madridu, Barseloni, ne mora u Sevilji. Talentovan je za fudbal, levonog i to se traži i to je povukao na majku, a i ja sam isto levoruka i levonoga. Majka mu je bila sportista i reprezentativac, a otac je takođe sportista i naravno da je to povukao, ali on voli fudbal – otkrila je Ceca.

Ceca je progovorila i o karijeri svoje naslednice, te otkrila da li će se u narednom periodu vratiti muzici i nastupima.

- Navijala sam što se toga tiče i to je najlepša profesija posebno ako imate talenat i kreativni ste za muziku, tu čovek može da uživa i tu ne postoje granice. Muzika je vasiona gde možete da se igrate, eksperimentišete i posebno je doživljavam kao emotivni pročešćivač i sve emocije možete kroz nju da pokažete i kada ste tužni, veseli, toksični i muzika je najbolji filter za to. Anastasija nikada nije strastveno volela nastupe, pojavljivanja, već voli da se bavi u toj meri gde će ona uživati i neće imati obavezu da nastupa, putuje i nju tu ne loži. Meni masa i publika daje energiju i život, a ona je studijski pevač i voli da otpeva ono što se njoj sviđa, kako zamišlja muziku da to prezentuje i ona ne juri karijeru. Kada joj se nešto svidi ona otpeva i ne gleda brojke, ne takmiči se, već radi isključivo iz ljubavi. Neki kažu da je to hobi, ali to je više, jer ti tu ulažeš finansije, emocije, energiju, ljubav, ali ona je takva i ne zanima je nešto da juri karijeru – priča pevačica.



