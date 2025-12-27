Stotine lampica, ukrasi i praznična dekoracija: Pogledajte kako su gudelji ukrasili za Novu godinu, prava zimska bajka

Sestra fudbalera Nemanje Gudelja, Vanja Gudelj, na Instagramu je podelila niz fotografija iz Sevilje, gde živi sa porodicom.

Vanja je svojim pratiocima otkrila kako izgleda njihov dom u prazničnom ruhu, ali i objavila dosad neviđene kadrove nastale tokom decembra. Posebnu pažnju privukle su fotografije pored velike jelke bogato ukrašene lampicama, mašnama i raznobojnim detaljima.

Instagram.com/privatna arhiva Instagram.com/privatna arhiva Previous Next

Na jednoj od slika Vanja sedi na podu ispred jelke, obučena u ljubičastu pidžamu, dok u naručju drži svog kućnog ljubimca. Objavila je i zajedničku fotografiju sa bratom Nemanjom, kao i kadar iz večernjeg izlaska na kojem pozira u elegantnoj haljini sa upečatljivim detaljima.

Uz to, Vanja je podelila i mali trenutak iz svakodnevice – fotografiju obroka koji se sastojao od grčkog jogurta i malina.

Objavu je kratko opisala rečima:

„Poslednji dani decembra.“

Inače, Anastasija je jednom prilikom govorila o životu u Španiji.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

Autor: N.B.