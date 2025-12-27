AKTUELNO

Domaći

Skinuo se Mirko Šijan i zapalio mreže: Istetoviran, mišići u prvom planu i tragovi ožiljaka, a fotografiju je objavila ONA (FOTO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Instagram.com ||

Bojana Šijan objavila je fotografiju muža Mirka Šijana (33) u ogledalu, a prvi utisak je da sin Goce Božinovske s godinama sve više liči na svog oca Zorana Šijana.

Mirko je pokazao mišić do mišića, brojne tetovaže, oko vrata dva krsta, ali je "pobednički" deo fotke ipak onaj donji.

Foto: Instagram.com

Naime, Mirko nije pozirao sam, nego sa naslednikom, koji je "kao veliki" stao pred ogledalo i pokušao da iskopira svog tatu.

Podsetimo, Bojana i Mirko imaju dva sina, mlađeg Vukana i starijeg Zorana, koji je dobio ime po poznatom dedi.

Foto: Instagram.com

Zoran Šijan ubijen je 27. novembra 1999. godine.

Imao je samo 35 godina, a iza sebe je ostavio troje dece - ćerku Zoranu i sina Mirka koje je dobio sa pevačicom Gocom Božinovskom, te sina Vukašina kojeg je dobio sa Gocinom tadašnjom komšinicom Goranom.

Vukašin se rodio tri nedelje pre nego što je Zoran ubijen.

Autor: N.B.

#Bojana Šijan

#Brak

#Mirko Šijan

#Porodica

#slika

POVEZANE VESTI

Domaći

Vrela fotka Mirka Šijana: Supruga ga slika bez odeće, pa objavila sliku iz porodične kuće, ženama vilice pale do poda (FOTO)

Domaći

OD POGLEDA NA GOCINU VILU U SURČINU ZASTAJE DAH! Šijan pokazao dvorište s bazenom, a unutra STISLKI NAMEŠTAJ! (FOTO)

Domaći

SINOVI VELJKA RAŽNATOVIĆA I ŠIJANA ZAJEDNO NA BAZENU! Pogledajte kako naslednici prave šou i skaču u vodu: Željko i Krstan u ISTIM kupaćim, a tu su im

Domaći

TELO BOGINJE! Ovu vatrenu brinetu je Mirko Šijan ostavio, pa oženio Bojanu Rodić: Mnogima neverovatno liče zbog jedne stvari (FOTO)

Domaći

PERE PILIĆE I SUDOVE: Otkrilo se kako živi Mirko Šijan, procurili svi šok detalji

Domaći

Bojana Šijan zablistala u USKOJ HALJINI na veselju povodom krštenja sina, a tek da vidite slavljenička tortu (FOTO)