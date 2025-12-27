AKTUELNO

PINK.RS SAZNAJE! Verila se Dea Đurđević: Zvone svadbena zvona nakon vesti da je u drugom stanju

Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je u blagoslovenom stanju, usledio je još jedan prelep povod za slavlje u životu voditeljke Jutarnjeg programa TV Pink, Dee Đurđević

Kako Pink.rs saznaje, njen partner Lazar odlučio je da napravi veliki korak i veri popularnu voditeljku.

U romantičnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti, Lazar je zaprosio Deu, a ona je sa osmehom i emocijama prihvatila prosidbu. Ovim činom par je potvrdio da je njihova veza ušla u novu, ozbiljniju fazu, a svadbena zvona već se naveliko pominju.

Dea i Lazar, koji su svoju ljubav brižljivo čuvali od medija, sada s nestrpljenjem iščekuju prinovu i početak zajedničkog porodičnog života.

