AKTUELNO

Domaći

NE KRIJE SREĆU! Prvo oglašavanje Dee Đurđević nakon što se verila: Pokazala i verenički prsten, a čestitke samo stižu (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram.com ||

Voditeljka Jutarnjeg programa TV Pink, Dea Đurđević, podelila je sa pratiocima radosnu vest na svom Instagram profilu.

Naime, kao što smo već objavili, voditeljku je njen partner Lazar zaprostio, a sada se ona oglasila na svom Instagramu.

Foto: Pink.rs

Na fotografiji je objavila prikazala je svoju ruku sa sjajnim vereničkim prstenom, i napisala sledeće:

- DA - sa srcem, nakon čeka su uledili komentari pratioca koji su Dei čestitali na divnim vestima.

Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je u blagoslovenom stanju, usledio je još jedan prelep povod za slavlje u životu popularne voditeljke.

pročitajte još

PINK.RS SAZNAJE! Verila se Dea Đurđević: Zvone svadbena zvona nakon vesti da je u drugom stanju

U romantičnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti, Lazar je zaprosio Deu, a ona je sa osmehom i emocijama prihvatila prosidbu. Ovim činom par je potvrdio da je njihova veza ušla u novu, ozbiljniju fazu, a svadbena zvona već se naveliko pominju.

Dea i Lazar, koji su svoju ljubav brižljivo čuvali od medija, sada s nestrpljenjem iščekuju prinovu i početak zajedničkog porodičnog života.

Autor: N.B.

#Dea Đurđević

#Ljubav

#Prsten

#Venčanje

#Veridba

#Veza

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

Prve fotke trudne Dee Đurđević: Drži se za stomačić, osmeh ne skida s lica! Blista kao nikad pre! (FOTO)

Domaći

Nakon 15 godina se sreli i ponovo zaljubili: Evo ko je muškarac sa kojim Dea Đurđević čeka dete

Domaći

Slavlje u domu Dee Đurđević: Voditeljka se oglasila divnim povodom, pa se posebnoj osobi u njenom životu obratila dirljvim rečima (FOTO)

Domaći

Otkrivamo! Evo ko je Lazar, budući otac deteta Dee Đurđević

Domaći

Emotivno oglašavanje Jovana Jeremić! Obratila se majci na njen poseban dan: Voli te tvoja nestašna ćerka (FOTO)

Domaći

PINK.RS SAZNAJE! Verila se Dea Đurđević: Zvone svadbena zvona nakon vesti da je u drugom stanju