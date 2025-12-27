NE KRIJE SREĆU! Prvo oglašavanje Dee Đurđević nakon što se verila: Pokazala i verenički prsten, a čestitke samo stižu (FOTO)

Voditeljka Jutarnjeg programa TV Pink, Dea Đurđević, podelila je sa pratiocima radosnu vest na svom Instagram profilu.

Naime, kao što smo već objavili, voditeljku je njen partner Lazar zaprostio, a sada se ona oglasila na svom Instagramu.

Na fotografiji je objavila prikazala je svoju ruku sa sjajnim vereničkim prstenom, i napisala sledeće:

- DA - sa srcem, nakon čeka su uledili komentari pratioca koji su Dei čestitali na divnim vestima.

Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je u blagoslovenom stanju, usledio je još jedan prelep povod za slavlje u životu popularne voditeljke.

U romantičnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti, Lazar je zaprosio Deu, a ona je sa osmehom i emocijama prihvatila prosidbu. Ovim činom par je potvrdio da je njihova veza ušla u novu, ozbiljniju fazu, a svadbena zvona već se naveliko pominju.

Dea i Lazar, koji su svoju ljubav brižljivo čuvali od medija, sada s nestrpljenjem iščekuju prinovu i početak zajedničkog porodičnog života.

Autor: N.B.