Duže je sa mnom nego što je bio sa kod mame: Slađa otkrila da je Đanija napravila čoveka, pa priznala koliko su godina u braku

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Vanju Mijatović, Nadu Topčagić, Siniću Medića, Uroša Živkovića i Radišu Trajkovića Đanija.

U toku emisije Đanijeva supruga, Slađana Trajković se pridružila gostima u emisiji, te je otkrila da je ona od Đanija napravila muškarca:

- On ne živi sa svojom majkom od svoje 15 godine. Kaže meni skoro njegova mama da njen Radiša to ne voli, ja joj rekla da voli, duže je sa mnom nego sa njim - rekla je Slađa,

- Koliko ste vi zajedno - upitala je Sanja.

- Mi, skoro trideset godina , tačnije 29 - rekla je Slađa.

Autor: N.B.

