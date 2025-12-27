AKTUELNO

Evo gde je Uroš izveo svoju ženu na prvi dejt: Gastoz ga podržao i otkrio šta je sve radio za devojke

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', autorka i voditeljka Sanja Marinković je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Vanju Mijatović, Nadu Topčagić, Siniću Medića, Uroša Živkovića i Radišu Trajkovića Đanija i njegovu suprug Slađu.

Tokom emisije, potegla se tema kako se treba ophoditi prema devojkama na početku veze.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da kažem da sam ja svoju suprug odveo na pljeskavicu prvu put kada smo se videli, i to nam je bilo divno - rekao je Uroš.

- I ja sam za pljeskavicu - dodao je Gastoz.

- Ma kakva pljeskavica, vodi je kući i prži jaja - dodala je Slađa.

- E koliko sam ja jaja spremio i opet ništa - dodao je Gastoz.

- A ako je vodiš kući, biće na šta to liči, tek smo se upozali - dodao je Đani.

Foto: TV Pink Printscreen

