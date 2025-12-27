Čeda Jovanović potvrdio da živi sa Acom Kosom: Borimo se za život u koji verujemo

Političar Čeda Jovanović nakon razvoda od supruge Jelene započeo je život sa bliskim prijateljem Aleksandrom Kosom, koji je sada progovorio o njihovom zajedničkom životu.

Naime, otkako se razveo, Čeda se ne odvaja od Ace, koji mu se sada obratio emotivnom porukom na Instagramu, gde inače neretko dele zajedničke trenutke.

On je u ovoj objavio istakao koliko je Čeda prošao kroz težak period i otkrio pojedine detalje iz njegovog života.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas.

- Uprkos svemu borimo se za život u koji verujemo… eto to vam je njegovo - između ostalog je napisao u emotivnoj objavi Kos.

Inače, Jovanović je nedavno istakao koliko mu Aca znači.

- Postoje dani kada čovek sam ne može ni da diše, živim ih trenutno, bez Aleksandra me ne bi bilo, ne bih iz kreveta mogao da ustanem, na nogama da stojim, hrani me, čuva i od drugih i od mene samog, napatio sam ga previše, on je divan čovek, sve loše je moje i dešava se uprkos njemu... I na kraju, biću ja ok, valja nije moglo drugačije, žao mi je ako sam vas bilo čim povredio, žao mi je i Aleksandra koji je sa mnom to morao da živi, napisao je Čeda na Instagramu tada.

Autor: N.B.