Ovo su poslednje pesme koje je napisala Marina Tucaković: Pevaju ih najveće zvezde, a za jednu pevačicu je stvorila numeru u najtežim momentima

Svoje poslednje dane Marina Tucaković, iako se borila sa opakom bolešću, posvetila je svojoj najvećoj ljubavi - pisanju.

Marina je iza sebe ostavila na hiljade pesama u kojima je najdublje emocije pretočila u najlepše stihove.

Ceca "Za kraj"

Niko nije imao emociju da na najbolji mogući način iznese Marinine tekstove kao što je to znala Ceca Ražnatović. Baš zbog toga je ova kombinacija godinama imala veoma plodan i uspešan rad, koji je rezultirao vanvremenskim hitovima.

Zbog dugogodišnje saradnje i dubokog prijateljstva kakvo su imale Marina i Ceca, nije nas mnogo iznenadilo kada je Aleksandar Radulović Futa odlučio da baš Ceca bude ta koja će otpevati naslovnu numeru za film “Nedelja”, koja nosi naziv “Za kraj”.

Prelepa, emotivna i teška balada je preko noći osvojila publiku.

Pomenuta pesma je namenski bila pisana za Džeja, ali je finalna verzija ipak objavljena u Cecinoj interpretaciji i kao muzička numera koja prati biografski film legendarnog pevača.

I sama Ceca je u više navrata istakla da je danas jako teško doći do dobrih pesama kakve je nekada stvarala između ostalog i Marina.

Ana Nikolić "Perspektive"

Nakon jednog od turbulentnijih perioda, kroz koji je prolazila Ana Nikolić, u trenutku kada su svi mislili da ova pevačica nema više šta da ponudi, ona je bez kompromisa objavila svoj novi album, pod nazivom “Klinika”.

Ovaj album mnogi smatraju njenim najzrelijim i najemotivnijim albumom. Album je objavljen godinu dana pre nego što nas je Marina Tucaković napustila, tako da je svoje teške trenutke autorka pretočila u stihove koje je Ana iznela na sebi svojstven način.

Željko Samardžić "Kapućino"

Željko Samardžić je dugogodišnji prijatelj poznate autorke, bio joj je toliko inspirativan, da je čini se najbolje tekstove umela da napiše baš za njega. Već smo pomenuli više puta u našem serijalu posvećenom Marini Tucaković i njenim pesmama koje je stvorila, da je baš ona zaslužna za uspešnu karijeru i veliki broj hitova koje Željko danas ima u svojoj diskografiji.

Pre nego što nas je napustila, Marina je kako kažu njeni prijatelji do poslednjeg atoma snage pisala i stvarala, pa je tako među poslednjim pesmama koje je napisala za Željka Samrdžića bila i pesma “Kapućino”.

Nataša Bekvalac "Izlečena"

Nakon skoro deset godina pauze, Nataša Bekvalac je ove godine objavila svoj novi, šesti studijski album po redu, pod nazivom “Mama”. Publika je dugo čekala na ovaj album, a kada je pevačica predstavila nove pesme, čekanje se isplatilo. Ovo je po svemu sudeći najličniji album Nataše Bekvalac.

Tekstovi pesama su dosta ličniji, dublji i govore o bitnim trenucima u Natašinom životu. Jedna od pesama kojom Nataša zatvara album “Mama” je i pesma “Izlečena”. Pomenutu pesmu je Nataša dobila od Marine još pre više od šest godina, Nataša se tada i pohvalila na društvenim mrežama tekstom koji je ostavio bez daha, a onda je ostavila publiku da narednih godina čeka da pomenuta pesma ugleda svetlost dana.

Kako je Nataša ispričala u jednom intervju, Marina je ovaj tekst pisala u najtežim životnim trenucima, pa je baš zbog toga pop zvezda počastvovana što je dobila priliku da svojom interpretacijom da život pesmi “Izlečena”.

Saša Matić "Nebitno"

Saša Matić je od samog starta poverenje kada su njegovi hitovi u pitanju poklonio Marini i Futu. Najlepše balade koje je Saša otpevao ispod nose upravo potpis legendarne autorke.

Zbog toga ne čudi činjinca da je na njegovom albumu iz 2021. godine, tačnije, samo tri meseca nakon Marinine smrti, Saša objavio album “Dva života” na kojem su se našle poslednje pesme koje je Marina pisala za njega. Pesma “Nebitno” sa pomenutog albuma “Dva života” izdvojila se kao jedna od slušanijih, pomenutu pesmu je Marina za Sašu napisala nekoliko meseci pre nego što nas je napustila

Autor: N.B.