AKTUELNO

Domaći

Ne volim ni ja svinju, pa sam sa tobom: Mahrina smuvala Mladenovičkinog bivšeg, pa osvanuo šok video (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Marina Cvetković Mahrina u vezi je sa Darkom Dobričaninom, koji je svojevremeno bio u emotivnom odnosu sa njenom dve godine starijom koleginicom Aleksandrom Mladenović.

Sad je na društvenim mrežama osvanuo video Mahrine i Darka, koji je odmah pokrenuo lavinu komentara. Njih dvoje su se, naime, snimali u jednom lokalu, birajući šta će jesti.

- Možda svinjski file, al' ja ne volim svinju - rekla je Mahrina.

- Ne volim ni ja svinju, pa sam sa tobom, šta da radim - kazao je Darko, dok ga je ona začuđeno gledala.

@mahrinaye

Ja mislim da je ovo rečeno iz ljubavi… #foryou

♬ original sound - mahrinaye

Autor: Nikola Žugić

#Darko Dobričanin

#Ljubav

#Mahrina

#Veza

#snimak

POVEZANE VESTI

Domaći

Mahrina razmenjuje strasti s bivšim dečkom Aleksandre Mladenović! Ona je upozorila: I ja sam mislila da...

Domaći

Videće ona... Aleksandra Mladenović saznala da je koleginica smuvala njenog bivšeg dečka, evo kako je reagovala

Domaći

BITNO JE ŠTA SUD KAŽE! Barbara Bobak progovorila o udesima bivšeg dečka Darka Lazića: Nema šta ja da se potresam...

Domaći

PALO POMIRENJE? Aleksandra Mladenović uhvaćena s bivšim dečkom Darkom: Zajedno se provodili, svi se pitaju SAMO JEDNO!

Domaći

NE BI ME ČUDILO DA IMA INTIMNI VIDEO! Pevač raskinuo s koleginicom (40), pa izneo šok tvrdnje: Godinama ne razgovaraju, a zajedno su počeli

Domaći

VEĆ DOŠLO DO KRAHA VEZE?! Iako se naširoko pričalo o njihovom putovanju na Maldive, dečko Aleksandre Mladenović obrisao zajedničke slike sa pevačicom,