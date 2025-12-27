Ne volim ni ja svinju, pa sam sa tobom: Mahrina smuvala Mladenovičkinog bivšeg, pa osvanuo šok video (VIDEO)

Pevačica Marina Cvetković Mahrina u vezi je sa Darkom Dobričaninom, koji je svojevremeno bio u emotivnom odnosu sa njenom dve godine starijom koleginicom Aleksandrom Mladenović.
Sad je na društvenim mrežama osvanuo video Mahrine i Darka, koji je odmah pokrenuo lavinu komentara. Njih dvoje su se, naime, snimali u jednom lokalu, birajući šta će jesti.
- Možda svinjski file, al' ja ne volim svinju - rekla je Mahrina.
- Ne volim ni ja svinju, pa sam sa tobom, šta da radim - kazao je Darko, dok ga je ona začuđeno gledala.
@mahrinaye
Ja mislim da je ovo rečeno iz ljubavi… #foryou♬ original sound - mahrinaye
Autor: Nikola Žugić