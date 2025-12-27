Seva na sve strane! Jači pol nek se spremi: Nove fotke Didi Džej raspametile sve, snimala se skoro pa GOLA (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dijana Didi Janković ponovo je uspela da šokira javnost objavom na društvenim mrežama. Pevačica je podelila video koji je momentalno izazvao lavinu komentara, a mnogi su ostali u neverici zbog njenog smelog izdanja.

Na snimku se vidi Didi Janković u crnom, dugom mantilu zakopčanom samo jednim dugmetom, dok je ispod gotovo sve ostalo prepušteno mašti. Dok se polako kreće i pozira pred kamerom, jasno je da je svesno igrala na kartu provokacije.

Reakcije publike bile su podeljene – dok jedni hvale njeno samopouzdanje i hrabrost, drugi smatraju da je ovoga puta otišla korak dalje.

"Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući"

Kako kaže zbog poslovnih obaveza nema vremena da kuva.

- Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući. Ne mogu sve da postignem, dete mi je broj jedan i najbitnija, kao i suprug. Za njih uvek imam vremena i želim da im se posvetim. Često putujem, u poslednjih nekoliko meseci uopšte nisam bila u Srbiji. Bila sam u Americi, u Parizu, naporno sam radila.

- U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, ja uvek spremim za svoje dete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Jankovićeva koja voli svaki deo luksuzne vile koju je uređivala godinama.

Foto: TV Pink Printscreen, Pixabay.com

Autor: Nikola Žugić

#Didi Džej

#Didi Janković

#Instagram

#fotografije

#nage fotke

#pevačica

