Seva na sve strane! Jači pol nek se spremi: Nove fotke Didi Džej raspametile sve, snimala se skoro pa GOLA (FOTO)

Dijana Didi Janković ponovo je uspela da šokira javnost objavom na društvenim mrežama. Pevačica je podelila video koji je momentalno izazvao lavinu komentara, a mnogi su ostali u neverici zbog njenog smelog izdanja.
Na snimku se vidi Didi Janković u crnom, dugom mantilu zakopčanom samo jednim dugmetom, dok je ispod gotovo sve ostalo prepušteno mašti. Dok se polako kreće i pozira pred kamerom, jasno je da je svesno igrala na kartu provokacije.
Reakcije publike bile su podeljene – dok jedni hvale njeno samopouzdanje i hrabrost, drugi smatraju da je ovoga puta otišla korak dalje.
"Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući"
Kako kaže zbog poslovnih obaveza nema vremena da kuva.
- Imam svoje asistente i tim koji mi pomaže, kako u poslu tako i u kući. Ne mogu sve da postignem, dete mi je broj jedan i najbitnija, kao i suprug. Za njih uvek imam vremena i želim da im se posvetim. Često putujem, u poslednjih nekoliko meseci uopšte nisam bila u Srbiji. Bila sam u Americi, u Parizu, naporno sam radila.
- U kuhinji provodim jako malo vremena. S obzirom na to da puno putujem, imam kuvarice koje spremaju hranu za nas. Naravno, ja uvek spremim za svoje dete i supruga sve što je potrebno. Organizujem i nedeljni porodični ručak, ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala - iskrena je Jankovićeva koja voli svaki deo luksuzne vile koju je uređivala godinama.
Autor: Nikola Žugić