Mlada nije bila nevina, gledaš da ne nagrabusiš: Šok ispovest Indi Aradinović o običajima na romskim svadbama

Pevačica Indi Aradinović šokirala je javnost otvorenim priznanjem o običajima kojima je, kako tvrdi, prisustvovala na romskim svadbama.

Indi je ispričala kako izgleda trenutak kada mladenci odlaze da ispune bračnu tradiciju, ali i šta se dešava kada se očekivanja ne ispune. Mnogi su ostali zatečeni detaljima koje je Indi Aradinović iznela u javnost.

- Mi smo tu kad mlada ide da izgubi nevinost sa mladoženjom. Oni idu, mi ih sačekamo, mi smo tu u čekanju svih tih rituala. Ona treba da bude nevina, da taj čaršaf bude od krvi, da najstarija baka čuva stražu ispred vrata, dok su mladenci unutra. Lome se tanjiri, uzme se tanjir o tanjir i tu tek kreće rokanje. Ima i interesantih slučajeva kada mlada nije nevina. Ona nastaje kud koji mili moji, bežiš, tu je tuča, svađa, pretnje. Mi smo svi tu, večeramo, pijemo, čekamo tu najveću vest, onda se otvara šampanjac, svaki mužičar mora da je tu ispred, i pevačica, pevač, svi, od deteta do dede i svi su budni. Kad mlada nije nevina smo sediš, ćutiš, gledaš sebe da ti ne nagrabusiš sa nekom flašom - pričala je Indi.

"Imala sam 19 godina, prijala mi je njegova zrelost"

Pevačica Indira Indi Aradinović otkrila je da je jednom prilikom imala partnera koji je bio stariji od njenog oca. Naime, priča se povela kada je u jednoj emisiji bila sa koleginicom Verom Matović, te je otkrila kakav stav ima o tome.

- Ako imaju dobar džep, onda će mlade devojke hteti starije. Ali spavati sa tatom ili sa dedom, malo je tužno i ružno i ne verujem da bi neka devojka tako nešto poželela. Nemojte da se bavimo takvim ženama. Ne srećem ih, ne idem tamo gde one odlaze - rekla je Vera Matović u emisiji "Magazin In", da bi je nakon toga odmah Indi demantovala koja je potvrdila da je bila sa starijim čovekom, kao i da joj takve veze uopšte ne smetaju:

- Imala sam starije partnere i bila jako srećna i zaljubljena. Stariji je bio od mog oca, par godina. Tata me je dobio sa 25, znači imao je iznad tri decenije. Bila sam malo starija od Ruže Rupić koja sada ima 19 godina. Prijala mi je njegova zrelost - rekla je samouvereno pevačica i izazvala burne reakcije u studiju.

Autor: Nikola Žugić