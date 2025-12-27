Luna se oglasila nakon horora na Novom Beogradu! Monstrum napao baku s unučetom, Đoganijeva uputila važan apel (FOTO)

Luna Đogani oglasila se nakon užasa koji se ove subote desio na Novom Beogradu, inače opštini na kojoj i ona živi sa porodicom.

Luna Đogani je na svom Instagramu podelila sliku monstruma koji je nožem izbo ženu koja je bila sa detetom, a reč je o baki i unučetu.

Luna je podelila apel da, ukoliko ga neko vidi, momentalno pozove policiju!

Žena stara 67 godina, podsetimo, zadobila je više uboda po glavi i telu i trenutno se nalazi u kritičnom stanju. Napadač joj je zadao više uzboda sa leđa pred unukom nakon čega joj je oteo torbu koju je imala kod sebe i istrčao iz zgrade. Policiјa je objavila fotografiju muškarca koji je osumnjičen za razboјništvo i moli građane koјi imaјu bilo kakve informaciјe o navedenoј osobi da јave Policiјskoј upravi za grad Beograd na broјeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

Jeziv napad se dogodio oko 13 sati kad se S.Ć. vraćala sa unukom iz parkića. Za sada nepoznati muškarac ušao za njima u zgradu u kojoj S.Ć. živi, sačekao da mu okrene leđa, a onda izvadio sečivo i krvnički joj naneo teške povrede. Žena je prema nezvaničnim saznanjima Telegrafa ubodena i u vrat.

- Žena je u teškom stanju, ali je situacija mogla biti mnogo gora da nije nosila zimsku jaknu - ispričao je za Telegraf izvor blizak istrazi.

Autor: Nikola Žugić