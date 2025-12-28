AKTUELNO

TRUDNA MILICA TODOROVIĆ VAN SEBE! Oglasila se nakon jezivog napada na Novom Beogradu i uputila svima važnu poruku: Sve mora da stane... (FOTO)

Nakon napada monstruma na baku sa unučetom, Milica Todorović je oštro reagovala!

Posle stravičnog horora na Novom Beogradu, oglasila se uznemirena Milica Todorović. Nakon napada monstruma na baku sa unučetom, pevačica je oštro reagovala, podelivši stori i uputivši apel.

Ona je na svom Instagramu podelila sliku monstruma koji je nožem izbo ženu koja je bila sa detetom, a reč je o baki i unučetu. Nakon što je na prvom storiju podelila vest o tome i velikim slovima napisala 'Važno je', ona je potom uputila apel svima:

- Molim vas da se digne cela Srbija protiv ovoga!! Mora sve da stane dok se ovaj ne uhvati - napisala je pevačica u objavi.

Žena u teškom stanju

Podsetimo, policija i dalje traga za nepoznatim napadačem koji je danas oko 13 časova nožem nasrnuo na nesrećnu ženu (67) nakon čega ju je, kako Kurir nezvanično saznaje, opljačkao i pobegao!

- Oko 13.15 časova u hodniku zgrade nepoznati muškarac naneo je više povreda oštrim predmetom ženi, oduzeo joj torbu i pobegao - kaže izvor Kurira i dodaje da je rad policije u toku i na snazi je akcija "Vihor".

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta i prevezla ženu u Urgentni centar, a lekari su joj konstatovali teške telesne povrede u vidu ubodnih rana. Ona je ubodena u vrat, grudi i rame. Policija je na licu mesta i vrši uviđaj, dok su sve raspoložive patrole u blizini u intenzivnoj potrazi za napadačem.

