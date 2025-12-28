BILA SAM PREVREMENO ROĐENA BEBA KAO I MOJ SIN: Nadežda Biljić otkrila do sada nepoznate detalje o sebi

Pevačica Nadežda Biljić imala je u svojoj karijeri, ali i životu velike uspone i padove, međutim, uvek je uspevala da se vrati sve jača. Publika je prepoznala njen talenat, a sada je pripremila iznenađenje za svoje fanove.

Nadežda Biljić sprema najemotivniji nastup u karijeri. Po prvi put održava solistički koncert u svom rodnom Valjevu, i to pod snažnim nazivom „Tamo gde je sve počelo“.

- Rođena sam u Beogradu, ne voljom svojih roditelja, već Božijom voljom jer sam i ja bila prevremeno rođena beba-nedonošče,kao i moj sin. Nakon izlaska iz bolnice moj život počinje u Valjevu. Uvek ponosno govorim da sam iz Valjeva i zato ponosno, a sa druge strane jako emotivno želim da vas obavestim da su karte za moj prvi solistički koncert u baš mom Valjevu u prodaji - istakla je Nadežda i dodala:

- Ovo nije samo koncert. Ovo je moja priča, moja istina i moj povratak kući.

Zdravstveni problem koji je dečak imao ju je promenio

Nadežda Biljić ima sina Longa sa svojim parterom Tomom Panićem, a dečak je bio prevremeno rođena beba. Ovo iskustvo ju je promenilo iz korena.

- Promenilo me je 100 posto, to ne može niko da zna, osim ljudi koji su imali bilo kakav problem sa detetom, to su strašne stvari, ja sam tek tad shvatila moju majku, koja me zvala 500 puta i pitala me gde sam, s kim sam, šta radim. Tripovi da će neko da me kidnapuje, ali to su stvari na koje ne možeš da utičeš. Možeš samo da veruješ u Boga i svoje dete da će da ima snage da izađe iz svega toga. Ali ja sam kao majka verovala da će sve biti u redu, evo hvala Bogu sve je super.

Autor: Nikola Žugić