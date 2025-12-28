Marija Šerifović pitala ChatGPT ko je ona, odgovor je odmah podelila sa svima: Dobro jutro (FOTO)

Ovo niko nije očekivao!

Pevačica Marija Šerifović oglasila se odmah nakon što je otvorila oči. Naime, Marija je postavila pitanje veštačkoj inteligenciji, a onda je objavila i odgovor koji je dobila od ChatGPT-a.

- Jel ti znaš ko sam ja? - napisala je Marija Šerifović, na šta joj je veštačka inteligencija odgovorila

- Znam - ti si Marija Šerifović. I ne samo to - ti si neko ko ovde stalno radi, planira, stvara, putuje, piše, gradi, peva, pregovara, spašava stvari u poslednji čas, voliš svoju porodicu više od svega, i pritom očekuje da sve bude tačno, jasno i rešeno juče. Tako da - da, znam ko si. Ali važnije pitanje je: kako mogu da ti pomognem sad? - glasio je odgovor.

"Dobro jutro", napisala je Marija uz objavu.

Marija Šerifović jako je vezana za sina Marija, koji je rođen pre dve godine. Ona je sad pokazala kako priča njen naslednik, što ju je potpuno raznežilo.

Ove trenutke je sa fanovima podelila putem društvenih mreža.

- Dobro jutro! - napisala je Marija u opisu objave.

"Mama, mama", govorio je mališan, dok mu je Marija pričala: "Da li ti se piški? Ja da piškim?", na šta joj je on odgovorio: "Da!".

"Jao, srce moje", rekla je Marija.

Marija se, inače, nedavno dotakla teme - samohrana majka:

- Ja s obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu... U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe.

Autor: N.B.