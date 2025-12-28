AKTUELNO

Domaći

Marija Šerifović pitala ChatGPT ko je ona, odgovor je odmah podelila sa svima: Dobro jutro (FOTO)

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo niko nije očekivao!

Pevačica Marija Šerifović oglasila se odmah nakon što je otvorila oči. Naime, Marija je postavila pitanje veštačkoj inteligenciji, a onda je objavila i odgovor koji je dobila od ChatGPT-a.

- Jel ti znaš ko sam ja? - napisala je Marija Šerifović, na šta joj je veštačka inteligencija odgovorila

- Znam - ti si Marija Šerifović. I ne samo to - ti si neko ko ovde stalno radi, planira, stvara, putuje, piše, gradi, peva, pregovara, spašava stvari u poslednji čas, voliš svoju porodicu više od svega, i pritom očekuje da sve bude tačno, jasno i rešeno juče. Tako da - da, znam ko si. Ali važnije pitanje je: kako mogu da ti pomognem sad? - glasio je odgovor.

"Dobro jutro", napisala je Marija uz objavu.

Foto: Instagram.com

Marija Šerifović jako je vezana za sina Marija, koji je rođen pre dve godine. Ona je sad pokazala kako priča njen naslednik, što ju je potpuno raznežilo.

Ove trenutke je sa fanovima podelila putem društvenih mreža.

- Dobro jutro! - napisala je Marija u opisu objave.

"Mama, mama", govorio je mališan, dok mu je Marija pričala: "Da li ti se piški? Ja da piškim?", na šta joj je on odgovorio: "Da!".

"Jao, srce moje", rekla je Marija.

Foto: Instagram.com/serifovic

Marija se, inače, nedavno dotakla teme - samohrana majka:

- Ja s obzirom na to da za drugo ne znam, ne vidim nikakvu težinu... U stvari, vidim i znam da svakoj samohranoj majci treba da se dodeli pehar, diploma, plata od 5.000 evra. Samohrane majke da postanu bogom dane osobe.

Autor: N.B.

#Marija Šerifović

#chat gpt

#pevačica

#pitanje

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

Aneli Ahmić stigla u Belu kuću: Alibaba je odmah PROZVAO, ona Luki priredila hladan tuš: Verenika NE POZNAJEM! (VIDEO)

Zadruga

BACIO SE U ''LOV!'' Darjan rešio da prebrodi KRAH sa Miljanom FLERTOVANJEM sa Sarom! On je jede pogledom, ona mu se uvija ko zmija! (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Asmin otkrio da je koketirao sa Teodorom, ona promenila sve boje, a onda je Dača progovorio o njenim emocijama prema Filipu: TO TRAJE... (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da pričam o njenoj porodici: Nerio se ponovo povukao i nije stao uz Hanu, Sofija ga odmah osudila! (VIDEO)

Domaći

Pink.rs PAPARACO! Lepi Mića na bazenu Mokom Slavnićem: Branio je vezu njegovog sina i Anđele Đuričić, a onda ga je ona uvredila kao NIKO DO SADA (FOTO

Domaći

Ko je ovde sa kim?! Ana otkrila da je Ena prvo poljubila nju pa Munjeza, on ostao u šoku jer smatra da je PREVAREN (VIDEO)