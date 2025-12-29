Cela Jugoslavija ga je volela, ženio se 10 puta i imao jedanaestoro dece: Pred smrt su mu oduzeli svu imovinu

Bosanski pevač Hašim Kučuk Hoki rođen je 1946. godine, a kao mlad je stekao veliku popularnost. Život je izgubio u saobraćajnoj nesreći.

Pre nego što je započeo muzičku karijeru, 14 godina je radio kao mujezin u džamiji, a život mu se iz korena promenio kada je otišao u vojsku.

Karijeru je započeo pevajući sevdalinke, prvo u kafanama, a onda i na festivalima. Proslavio ga je nastup na "Ilidži" 1970. godine, tada najprestižnijem festivalu na Balkanu. Tada se publici predstavio pesmom „Tugo, moja tugo“ i osvojio drugo mesto. Najveću popularnost stekao je upravo sedamdesetih godina prošlog veka.

Za Hašima se vezuje prvi skandal na jugoslovenskoj javnoj sceni. Naime, on je prvi pevač koji se 1972. godine slikao nag, ali samo do pojasa, za list „Sanja“.

On je za tadašnje vreme imao neobičan i prepoznatljiv imidž, jer stalno nosio crne naočare i imao je dužu kosu, što ga je izdvajalo od drugih pevača, a poznat je i po burnom ljubavnom životu. Ženio se čak deset puta, a iz tih brakova ima jedanaestoro dece.

Bio je veliki poštovalac Josipa Broza Tita, pa je u njegovu čast dvoje svoje dece nazvao upravo po tadašnjem predsedniku, Alija Tito i Dario Tito.

Haišim se početkom osamdesetih povukao sa muzičke scene i otišao u Sjedinjene Američke Države gde je, zbog zakonske veze sa dve žene, bio osuđen na zatvorsku kaznu. Međutim, kaznu nije služio, već je bio deportovan u Jugoslaviju, a povratak u SAD bio mu je zabranjen. Zbog ovog događaja izgubio je svu stečenu imovinu u Americi.

Hašim Hučuk Hoki bio je prvi na listi kada je u pitanju broj prodatih ploča, ali i nagrada koje je dobijao, a više puta mu je ukazana čast da peva tadašnjem predsedniku Titu.

Ostaće zapamćen po mnogim hitovima: „Daleko od tebe, majko“, „U duši njenoj drugi se krio“, „Pjevaj prijatelju“ i „Nema te više, Alija“, a posebno se isiče njegov veliki hit „Nazdravite drugovi“, koji se 1971. prodavao do 50.000 primeraka dnevno.

26. novembra 2002. godine, Hašim je poginuo u saobraćajnoj nesreći kod Kovilja, a sahranjen je na groblju u selu Sakule, u opštini Opovo.

