Posle 10 godina u Americi vratio se u Srbiju, pa opet spakovao kofere: Voditelj se oglasio na mrežama

2016. godine je otišao za Ameriku.

Voditelj Vladimir Stanojević (43) nedavno se iz Amerike vratio u Srbiju. On se oglašavao iz prestonice, a sada je spakovao kofere i vratio se nazad.

Naime, Vlada je bio jedan od omiljenih voditelja sve do 2015. godine kada ga je tadašnja devojka Ana Marija Žujović prijavila za fizičko nasilje. Tada je otišao da živi u Ameriku, odakle se sada oglasio.

Vlada je uživao u Las Vegasu, a objavio je i selfi ispred novogodišnje jelke koja se nalazila u centru grada.

Ko je Vlada Stanojević?

Voditelj Vladimir Vlada Stanojević je bio omiljeno lice emisije "City", a na njegov uspeh je pala senka 2015. godine kada je zbog fizičkog nasilja nad tadašnjom devojkom Ana Marijom Žujović završio na sudu.

Od 2016. godine, nekadašnji voditelj živi i radi u Las Vegasu u kome se nedavno i oženio.

Vladimir Stanojević je nakon nekoliko godina u podkastu "Only in America with Mina".

- Ta situacija je dosta uticala da dođem u Ameriku.. Došao sam da se odmorim od svega i sklonim od stresa, a sticajem okolnosti sam ostao. Radio sam u medijima, pisanim i tabloidima... Priznaćeš, mnogo je interesantnije da se napiše da je neko pobegao i da je na poternici, nego otišao je da se odmori i ostao. Hajde da vidim gde je ta poternica. Živim i radim u Americi, imam američke papire, ne bi ljudi valjda dali to nekom kriminalcu sa poternice. To je budalaština...Ljude ne mogu da krivim jer ne znaju šta je istina, oni samo vide ono što je plasirano - govorio je Vladimir i dodao da li ima strah od vraćanja u Srbiju:

- To zastareva naravno, ja ne bih otišao da ne znam šta me tamo čeka, naravno da će biti sve okej. Dočekaće me tamo sa trubačima. a ne sa policijom.

