Ovde se osećam kao kod kuće: Aco Pejović ne krije sreću zbog uspeha u Skoplju, na jednu stvar je izuzetno ponosan (FOTO+VIDEO)

Aco Pejović još jednom je napravio muzički spektakl u Skoplju, gde je u prepunoj Areni „Boris Trajkovski“ održao trosatni koncert za pamćenje.

Publika je od prvog minuta bila na nogama, a hitovi koje svi znaju uglas su se pevali tokom čitave večeri.

Atmosfera je bila na vrhuncu, a Pejović je čak nekoliko puta vraćan na bis, što je jasan dokaz koliko je voljen u ovom gradu. Njegovi koncerti u Skoplju već godinama važe za jedne od najposećenijih, pa se uvek traži karta više, pa je Arena često premala da primi sve koji žele da prisustvuju koncertu.

„Makedonci su narod koji me dočekuje raširenih ruku, nije fraza ako kažem da se u Skoplju osećam kao kod kuće! Koncerti su ovde nestvarani i svake godine uspemo da nadmašimo prethodni“, rekao je Aco Pejović, ne skrivajući emocije.

Autor: N.B.