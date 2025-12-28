AKTUELNO

Domaći

Našoj pevačici dečko zabranio da peva: Promenila život iz korena zbog njega

Izvor: Informer, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Ema Radujko obnovila je vezu sa fudbalerom Urošem Račićem, koji joj je navodno ovog puta postavio uslove kako bi njihova romansa opstala.

Naime, Uroš je navodno zahtevao od Eme da se povuče i da ne nastupa, te da se ne prikazuje na mrežama u provokativnim izdanjima.

Pa tako se vidi i na njenom Tiktoku da više ne snima snimke u kojima je polu gola, već su to uglavnom snimci iz teretane i bez izazovnih poza.

Kako tvrdi obavešten izvor, pevačica se u poslednje vreme znatno promenila.

- Ema se potpuno promenila. Uroš joj je zabranio da se bavi muzikom i nastupa, i jasno joj stavio do znanja da, ukoliko želi ozbiljnu vezu, mora da se odrekne provokativnih nastupa, oskudnih kostima i izazovnih fotografija. Nije joj bilo svejedno, ali je pristala jer joj je stalo do njega - navodi sagovornik.

Prema istim navodima, Ema se sada u potpunosti posvetila sebi i zdravijem načinu života.

- Drastično je smršala, okrenula se nezi lica i vodi mirniji život, daleko od medija, TikToka i Instagrama na kojem nije okačila ništa već šest meseci. To joj je možda i najteže palo, jer ju je publika najpre upoznala kao influenserku. Ipak, uživa sa Urošem i može se reći da su uplovili u mirniju životnu fazu - dodaje izvor.

Autor: N.B.

