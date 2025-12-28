Brižit Bardo pred smrt otkrila tajnu koju je ceo život nosila: Ovako su tekli poslednji dani filmske dive

Francuska filmska legenda Brižit Bardo preminula je danas, 28. decembra, u 91. godini. Legendarna glumica i pevačica poslednjih godina borila se s ozbiljnim zdravstvenim problemima, koji su na kraju doveli do njenog odlaska. Problemi sa zdravljem i boravak u privatnoj klinici obeležili su teške poslednje nedelje života kultne francuske glumice.

Početkom oktobra vratila se kući u Sen Trope nakon manje operacije, povezane s dijagnozom koju javnost nikada nije do kraja saznala. U privatnoj klinici u Tulonu, u kojoj je nekoliko puta hospitaliziovana, slavna glumica je boravila potom na lečenju zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Osim što više nije mogla da živi u svojoj voljenoj kući kraj mora, prošlog meseca Bardo je bila primorana da demantuje glasine o svojoj smrti nakon što je francuski influenser objavio netačnu informaciju. "Ne znam ko je idiot koji je plasirao ovu laž o mojoj smrti, ali dobro sam i nemam nameru da tako lako odem", poručila je tada na društvenim mrežama.

Problemi s disanjem pratili su je i ranijih godina. U julu 2023, tokom ekstremnih vrućina u Sen Tropeu, zdravstveni radnici pružili su joj pomoć u njenom domu zbog respiratornih problema. Njen suprug Bernard d’Ormal izjavio je tada: "Oko 9 ujutro Brižit je imala problema s disanjem… nije izgubila svest, ali bilo je ozbiljnije nego inače. U tim godinama jednostavno ne može više da podnosi ovakve vrućine.'

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot) 22. октобар 2025.

U istom periodu izašao je i dokumentarac o njenom životu pod nazivom "Bardo", u kom je otkrila tajnu koju je krila ceo život: čak i u najvećim danima slave borila se s depresijom.

"Uzimala sam sebi život, a spasilo me čudo", rekla je, ne želeći da precizira na šta tačno misli. Dodala da ju je depresija pratila do kraja života: "Svako jutro se probudim, i tužna sam."

Ipak, Bardo je tada naglasila da je uvek nalazila utehu u životinjama i borbi za njihova prava. "Nije mi važno hoće li se ljudi mene sećati. Ono što želim jeste da se sećaju poštovanja koje dugujemo životinjama. Što sam starija, to se više bojim ljudi. Više sam životinja nego čovek."

Poslednjih meseci život slavne Bardo bio je obeležen i tugom - početkom godine izgubila je dvojicu njoj bliskih ljudi, svog dugogodišnjeg prijatelja i "blizanca" Kristijana Birnkorta i bivšeg supruga Žaka Šarijea, oca njenog sina Nikolasa. Po izlasku iz bolnice Bardo je trebala da se vrati u svoj dom u Sen Tropeu, mesto koje je oduvek smatrala svojim utočištem, ali tešku bolest ipak nije uspela da pobedi u 91. godini života.



Autor: N.B.