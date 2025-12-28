KAO ŠTO SAM BIVŠEM SUPRUGU OBEĆALA DA... Sanja Marinković otvoreno progovorila o emotivnom životu, pa se osvrnula na proslavu punoletstva svog sina!

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Premijera vikend specijal'', reporter Nemanja Vujičić razgovarao je sa jednom od najistaknutijih voditeljki, Sanjom Marinković.

Sanja, ti i bivši muž ste bili zajedno na proslavi rođendana vašeg sina, a mnogima je za oko zapala slika koju si objavila, o čemu je reč?

- Normalno je da imamo takav odnos, kad je naš sin u pitanju. Bio mu je osamnaesti rođendan, a moj sin je inače rođen na Svetog Nikolu, te je za to bio razlog više. Žao mi je ako žene, zbog svog deteta nemaju korektan odnos sa partnerom. Ja sam sve već rekla, kada je naš odnos u pitanju.

Šta se dešava na tvom privatnom planu? Da li četo putuješ, kako bi posećivala tog partnera?

- Kao što sam jednom prilikom obećala bivšem suprugu da ćemo se rastati onda kada ljubav prestane, tako sam i dala reč da ću javnost i svoju publiku obavestiti o svom emotivnom životu. Uvek imam simpatiju.

Šta ti se u 2025. nije dopalo?

- Sve je u redu. Ja sam imala lepe trenutke, zaista. Večere, pića...sve je dobro, ali ne znam da li će se pravi pojaviti.

Kakve želje je imao tvoj sin za osamnaesti rođendan?

- Trebalo mu je malo da ih osmisli, ali mi je rekao da ih neće otkrivati. Drago mi je da je posvećen i vredan i da napreduje.

Autor: S.Z.