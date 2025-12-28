Mnogo je zlih jezika: Cakana o planovima u za 2026. godinu, priznala da je porodici već dala poklone, a evo šta kaže za supruga Nešu

U Premijeru vikend specijal se uključila reporterka Katarina Rogojević.

Katarina je razgovarala sa pevačicom Dragicom Radosavljević Cakanom o 2025. godini.

- Ova godina je bila izazovna, ali sam birala one lepe trenutke. Lepo mi je krenula 2025. godina kada sam prošlog decembra napravila koncert i godina mi je bila radna i veoma lepa - rekla je Cakana pa se osvrnula na porodicu:

- Cela porodica nam je u Beogradu sada osim unuka koji dolazi za koji dan, ali meni je najlepše kada smo svi tu, moja deca i mi - rekla je Cakana.

Cakana je otkrila da je svojoj porodici već podelila poklone:

- Podelila sam im poklone, jer za Novu godinu radim, pa na vreme da uzmu sve. Nisu to neki specijalni pokloni to je ono što njima treba, a mom Deda Mrazu (suprugu) nisam rekla šta mi treba, verujem da će on mene da obraduje, dovoljno je bar jedan parfem. - rekla je Cakana pa je dodala:

- Moj Neša nije uvek sa mnom, ali je uvek kada treba. Ima na estradi parova kao što smo mi, koji su jedno drugom podrška, a danas mora da me vozi jer radim a možda se i popije. Šalim se naravno, ima dosta tih zlih jezika kada je neko veseo, da pije, ja ne pijem, jer vozim, radim, a ljudi komentarišu jer njima neko mora da bude i simpatičan i ne simpatičan

Autor: N.B.